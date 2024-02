Le Vietnam devrait encore bénéficier de l'afflux d'IDE en 2024

2024 devrait être une année où le Vietnam continuera d'attirer d’importants capitaux d’investissement étrangers. Une ressource qui jouera un rôle important dans la promotion de la croissance économique.

2024 devrait être une année où le Vietnam continuera d'attirer d’importants capitaux d’investissement étrangers. Photo : VNA

Six projets, d'un capital total de 390 millions de dollars, ont reçu des certificats d'investissement lors de la conférence de publicité de la période de planification 2021-2030 et vision 2050 de Nghe An, le 13 janvier dernier.



Plus particulier, il y a deux projets de Radiant Opto-Electronics Corporation (Taiwan de Chine), d'un capital d'investissement de 120 millions de dollars et d'Everwin Precision (Hong Kong), de 115 millions de dollars. Fin octobre 2023, Everwin Precision a également démarré la construction d'un projet de 200 millions de dollars à VSIP Nghe An.



Juste avant Nghe An, Hai Duong a attribué des certificats d'investissement à 27 projets, pour un capital total de plus de 1,5 milliard de dollars. Outre un certain nombre de projets nationaux, il existe une série de projets d'investissement étranger à grande échelle, tels que l'usine de papeterie de Deli Vietnam Office Technology Co., Ltd. (270 millions de dollars), le projet Biel Crystal Technology Production Company Limited (260 millions de dollars) ou l'usine de panneaux solaires photovoltaïques Boviet Hai Duong (120 millions de dollars)…



Dong Nai a également une démarche similaire. Sur les 9 projets ayant obtenu des certificats d'enregistrement début janvier 2023, il y a 4 projets d'investissement étranger, avec un capital social total de 156,4 millions de dollars. Outre les nouveaux projets, il existe également 4 projets qui ont relevé leur capital, avec un capital social total de 217 millions de dollars. Nestlé, Hyosung et Kenda sont des investisseurs majeurs et, parce qu'ils continuent d'avoir confiance en l'environnement d'investissement de Dong Nai, ils ont décidé d'accroître leurs investissements dans cette province.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, la dynamique de reprise des économies asiatiques, associée aux ALE, peut créer davantage de motivation pour retenir les investisseurs étrangers et en attirer de nouveaux. Photo : VNA

Parmi eux, le projet de Nestlé dispose à lui seul d'un capital supplémentaire de 100 millions de dollars. En plus de ce capital, le capital d'investissement total de Nestlé à Dong Nai atteint plus de 500 millions de dollars. "Ce projet témoigne de l'engagement d'investissement à long terme de Nestlé au Vietnam", a déclaré M. Binu Jacob, directeur général de Nestlé Vietnam.



Lors de la récente conférence gouvernementale avec les localités, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a mentionné les chiffres de 36,6 milliards de dollars de capital social et de 23,2 milliards de dollars de capitaux décaissés, le plus élevé jamais enregistré, pour souligner un point positif de l'économie.



Le Vietnam reste une destination attractive pour les investisseurs étrangers, a souligné le vice-Premier ministre.



Par ailleurs, M. Luong Van Khoi, directeur adjoint de l'Institut central de recherche en gestion économique, a déclaré qu'en 2024, les investissements étrangers continueront d'affluer. M. Michael Kokalari, directeur du département d'analyse macroéconomique et d'études de marché de VinaCapital, a également exprimé sa conviction que l'attrait du Vietnam pour les investissements étrangers en 2024 restera très positif.



Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, la dynamique de reprise des économies asiatiques, associée aux ALE, peut créer davantage de motivation pour retenir les investisseurs étrangers et en attirer de nouveaux. Cependant, la concurrence géopolitique entre les grandes économies, associée à de nouvelles normes et même à des interventions de certains gouvernements pour orienter les activités d'investissement/réorienter les investissements, peut affecter la tendance au déplacement des flux d'investissements étrangers, notamment la tendance accrue à la délocalisation de la production vers les pays alliés après la pandémie de Covid-19 et le conflit Russie-Ukraine. - VNA/VI