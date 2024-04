Le Vietnam devient le plus grand exportateur de riz vers Singapour au premier trimestre

Emballage du riz destiné à l'exportation dans l'usine de la société par actions de l'agriculture de haute technologie Trung An, ville de Can Tho. Photo d'archives: VNA

Selon l’Office du Commerce du Vietnam à Singapour, au premier trimestre 2024, le Vietnam est devenu le plus grand pays exportateur de riz à Singapour, représentant 32,03% des parts de marché.



Selon des données singapouriennes, les exportations vietnamiennes de riz vers ce marché ont connu une forte croissance pendant cette période, atteignant environ 36,15 millions de dollars singapouriens, soit une augmentation de 80,46% par rapport à la même période en 2023.



L’Inde et la Thaïlande sont 2e et 3e avec 33,63 et 33,16 millions de dollars singapouriens, respectivement.



Selon l’Office du Commerce du Vietnam à Singapour, la Thaïlande, l'Inde et le Japon sont les principaux concurrents du Vietnam à Singapour. L'interdiction imposée par l'Inde d'exporter des types de riz autres que le basmati à compter du 20 juillet 2023 a été largement mise à profit par les exportateurs vietnamiens pour accroître leur part de marché et leurs exportations vers Singapour.



En outre, les entreprises vietnamiennes semblent avoir réussi à étendre leur marché à d’autres produits tels que riz gluant, riz parfumé, moulu ou pelé. Cependant, cette tendance nécessitera encore plus de temps et d’efforts pour garantir sa durabilité.



De plus, il est nécessaire que les entreprises vietnamiennes continuent d'améliorer leur compétitivité et la qualité de leurs produits.



Pour augmenter les parts de marché et assurer une position de leader à long terme, l’Office du Commerce du Vietnam à Singapour recommande également de renforcer la promotion du commerce et des marques.-VNA/VI