Le Vietnam devient le 8e exportateur mondial de thé

Le Vietnam est le 8e exportateur mondial de thé, avec un chiffre d'affaires de 135 millions de dollars au cours des sept premiers mois de cette année, soit une augmentation de 34,8 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Le prix moyen à l'exportation du thé du pays s'est élevé à 1 272,7 dollars la tonne, en hausse de 1,6 %.

En juillet seulement, les exportations de thé ont atteint 16 000 tonnes, d'une valeur de 29 millions de dollars, en hausse de 14,5 % et de 6,8 % respectivement par rapport au mois précédent, selon les statistiques de l'Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Les produits d'exportation de thé du Vietnam comprennent le thé vert, le thé noir et le thé oolong.

Bien que le Vietnam soit l’un des plus grands exportateurs de thé au monde, la part du thé vietnamien dans les importations des principaux marchés reste modeste, ce qui signifie que le Vietnam dispose d’importantes opportunités d’augmentation de volume.

Plus précisément, les exportations de thé du Vietnam vers l’UE, le plus grand importateur de thé au monde, ne représentaient que 0,19 % des importations totales de thé du bloc, soit 401 millions de dollars, au cours des quatre premiers mois de cette année, selon les statistiques d’Eurostat.

Cependant, l’UE impose des exigences plus strictes en matière de qualité du thé, en faveur d’une production plus verte et plus économe, ce qui pousse les exportateurs à se mettre à jour sur les nouvelles réglementations.

Le Pakistan est également le deuxième plus grand importateur de thé au monde, mais les exportations de thé du Vietnam vers ce marché sont restées modestes en raison du manque d’informations sur le marché.

La demande de thé d’autres grands marchés d’importation de thé tels que les États-Unis et le Royaume-Uni augmente, offrant au Vietnam d’importantes opportunités de développement. Une étude de Research and Markets a montré que le marché mondial du thé devrait atteindre 37,5 milliards de dollars en 2025, contre 24,3 milliards de dollars en 2016. - VNA/vi