Le Vietnam demande à la Chine de respecter sa souveraineté pour Hoang Sa

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang

Le fait que la Chine ait introduit une partie de Hoang Sa (Paracels) dans la zone d'exercice militaire en Mer Orientale du 29 juillet au 2 août a gravement porté atteinte à la souveraineté du Vietnam pour Hoang Sa.

C’est ce qu’a affirmé le 3 août la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à des questions de correspondants sur la réaction au Vietnam au fait que les autorités chinoises avaient annoncé le 28 juillet que la Chine mènerait un entraînement militaire en Mer Orientale du 29 juillet au 2 août, la zone de l'exercice militaire annoncée couvrant une partie de Hoang Sa sous souveraineté vietnamienne.



Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, cet acte est également allé à l’encontre de l'esprit de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), a compliqué la situation et n’a pas profité au processus de négociation en cours entre la Chine et l'ASEAN sur le Code de conduite entre les parties en Mer Orientale (COC), ni au maintien d’un environnement pacifique, stable et de coopération en Mer Orientale.



Le Vietnam s'y oppose résolument et demande à la Chine de respecter la souveraineté du Vietnam pour Hoang Sa et de ne pas répéter des violations similaires, a déclaré Pham Thu Hang.