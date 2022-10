L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

Le Vietnam condamne résolument tous les actes de terrorisme, sous quelque forme que ce soit, à quelque fin que ce soit.



C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, lors d’une réunion de la Commission juridique (Sixième Commission) de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 3 octobre.



Lors de cette réunion sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a estimé que les pays devaient adopter une approche globale de la lutte contre le terrorisme aux niveaux national, régional et mondial, sous le rôle central de coordination des Nations Unies, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.



Selon lui, les États doivent tout faire pour lutter contre les inégalités, la pauvreté et « promouvoir l’inclusion ». Il s’agit de combler les lacunes pour empêcher les terroristes de s’infiltrer, a précisé le représentant. Dans le contexte où les pays s’efforce de se remettre de la pandémie de COVID-19 et font face à de nombreuses difficultés socio-économiques, le soutien de la communauté internationale aux pays en difficulté est très important.



Affirmant les efforts du Vietnam, le diplomate a insisté sur la coopération étroite de son pays avec des organisations internationales et d’autres pays dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Le Vietnam a adhéré à 15 accords mondiaux, à de nombreux accords régionaux ou bilatéraux sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, et attache une importance particulière aux obligations nationales en vertu des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la lutte contre le terrorisme, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays avait créé un Centre d’entraînement antiterroriste au ministère de la Sécurité publique en février 2022.