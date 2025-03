Le Vietnam apprécie l'amitié avec le Brésil

Lors de sa rencontre avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva à Hanoï le 28 mars, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a salué sa visite d'État au Vietnam, saluant la présence du président du Sénat et du Congrès national brésiliens, Davi Samuel Alcolumbre, et du président de la Chambre des députés brésilienne, Hugo Motta Wanderley, comme un signe clair du soutien indéfectible du Congrès et du gouvernement brésiliens à l'amitié et au partenariat stratégique bilatéraux.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man. (droite) et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Photo : VNA

Il a déclaré que l'Assemblée nationale du Vietnam soutenait fermement l'établissement et la concrétisation du partenariat stratégique Vietnam-Brésil, visant à approfondir la coopération dans divers domaines, en harmonie avec les besoins et les intérêts de développement des deux pays.



L’Assemblée nationale du Vietnam souhaite renforcer ses liens avec le Congrès brésilien et consolider les fondements de ses relations bilatérales, a-t-il déclaré, affirmant l'engagement du Vietnam à collaborer activement avec le Brésil au sein des forums parlementaires mondiaux et régionaux dont les deux pays sont membres.



Tran Thanh Man a salué la signature d'accords de coopération dans les domaines politique et diplomatique, commercial et industriel, sécuritaire et sportif lors de la visite du président brésilien. Il a particulièrement salué la décision du gouvernement brésilien de reconnaître le Vietnam comme une économie de marché.



L'Assemblée nationale du Vietnam soutiendra la ratification et la mise en œuvre d'accords de coopération bilatéraux, notamment dans des secteurs prometteurs tels que la défense nationale, l'agriculture, la finance, l'information et la communication, l'éducation, la santé, l'aviation, l'industrie des semi-conducteurs et la transformation numérique, a-t-il déclaré.



Luiz Inácio Lula da Silva, pour sa part, s'est dit convaincu que l'Assemblée nationale du Vietnam continuerait à jouer efficacement son rôle, notamment en matière d'élaboration des lois et de réforme institutionnelle, contribuant ainsi au développement global du Vietnam et renforçant son statut dans la région et dans le monde. Il s'est dit confiant que les deux groupes d'amitié parlementaire serviront efficacement de passerelles pour favoriser la coopération et l'amitié entre les parlements et les peuples des deux pays.



Sur les questions mondiales, il a souligné son soutien à la coopération internationale, au multilatéralisme et aux négociations pacifiques pour mettre fin aux conflits internationaux, en s'efforçant d'assurer la sécurité alimentaire, de lutter contre la pauvreté, de s'attaquer au changement climatique et d'accroître la représentation des pays en développement au sein des institutions de gouvernance mondiale.



En conséquence, il a exprimé le souhait que les deux organes législatifs renforcent leur coopération sur des préoccupations communes telles que la réponse au changement climatique et la réduction de la pauvreté, en servant les intérêts et les besoins des deux nations tout en contribuant à la protection du multilatéralisme dans les forums parlementaires internationaux.



Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer les échanges à tous les niveaux, notamment entre les principaux législateurs, les instances parlementaires, les groupes d'amitié parlementaire, les femmes et les jeunes parlementaires à accroître le partage d'expertise en matière de législation, de supervision et de prise de décision sur les questions nationales clés.



Ils se sont également engagés à tirer parti du rôle de leurs organes législatifs dans la promotion des relations bilatérales, à garantir la mise en œuvre effective des accords signés par les agences gouvernementales, les entreprises et les collectivités locales et aider les entreprises et les citoyens à vivre, étudier et faire des affaires dans chaque nation.- VNA