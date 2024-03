Le Vietnam appelle à une coopération de défense renforcée dans l’ASEAN

Le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et vice-ministre de la Défense Nguyên Tân Cuong, a dirigé une délégation vietnamienne à la réunion restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM-Retreat) qui s’est tenue à Luang Prabang, dans le nord du Laos, le 5 mars.

Les chefs de délégation à la réunion restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN. Photo : VNA

Dans son discours, le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong a décrit 2024 comme une année charnière pour développer une stratégie à long terme pour la vision de l’ASEAN après 2025, aider l’ASEAN à maintenir ses réalisations passées ; renforcer sa solidarité, son unité, son rôle central et son autonomie avec une vision commune et un choix stratégique, à savoir la coopération et l’action commune pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la région, tout en améliorant la capacité d’adaptation aux nouveaux développements dans les paysages mondial et régional .



Selon le chef de la délégation vietnamienne, l’expansion des relations de défense de l’ASEAN à travers la création de l’ADMM et le déploiement de sept groupes de travail d’experts (GTE) de l’ADMM a également démontré que l’ADMM est un mécanisme efficace pour instaurer la confiance, faciliter la coopération et le dialogue entre l’ASEAN et les pays partenaires.



L’intérêt croissant des partenaires extérieurs à rejoindre l’ADMM sous diverses formes reflète le succès et l’attractivité de ce mécanisme, a-t-il indiqué.



Afin de défendre le rôle central et la valeur stratégique de l’ASEAN et de créer une impulsion pour propulser les processus de dialogue et construire la confiance pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde, il a déclaré que les activités de coopération dans le cadre de l’ADMM et de l’ADMM Plus doivent adhérer aux principes fondamentaux de la Charte de l’ASEAN et des réglementations et processus de l’ASEAN, respecter l’indépendance et l’autonomie des pays de l’ASEAN et apporter des contributions pratiques et responsables à la paix, à la stabilité et à la sécurité commune de la région.



Le Vietnam soutient la mise en œuvre continue du programme d’observation de l’ADMM EWG et accueille de nouveaux participants afin d’apporter des contributions pratiques et efficaces à la paix, à la coopération et au développement dans la région, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’être cohérent avec la position et les principes de l’ASEAN sur les relations internationales et les questions régionales qui affectent directement l’ASEAN afin de maintenir et de promouvoir son unité et sa solidarité.



A cette occasion, le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong a invité les responsables de la défense et de l’armée, les entreprises de l’industrie de défense et les groupes de musique militaire des pays de l’ASEAN au 2e Salon international de la défense du Vietnam et à l’échange de musique militaire de l’ASEAN au Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam à la fin de cette année.



Le Vietnam prône constamment le dialogue pacifique et la diplomatie pour résoudre les différends, a-t-il affirmé, ajoutant que sur la question de la Mer Orientale, le Vietnam reste déterminé à respecter le droit international, à adhérer à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et à pleinement mettant en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et espère conclure bientôt un Code de conduite plus substantiel, efficace et juridiquement contraignant en Mer Orientale (COC).



Les chefs de délégation ont tous affirmé la nécessité pour l’ASEAN de renforcer sa solidarité, de maintenir son rôle central et de prendre la tête des mécanismes de coopération régionale afin de répondre efficacement aux nouveaux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels tels que les conflits armés, la concurrence entre les grandes puissances, la cybersécurité, les catastrophes naturelles, les pandémies et le changement climatique.



Ils se sont en outre engagés à maintenir le rôle de l’ADMM et de l’ADMM Plus en tant que mécanismes ministériels de coopération militaire et de défense de plus haut niveau pour les États membres de l’ASEAN et les pays partenaires.

La réunion a également adopté une déclaration commune sur les réalisations de l’ADMM au service du Plan 2025 de la Communauté de politique et de sécurité de l’ASEAN. – VNA/VI