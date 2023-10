Le Vietnam affirme le rôle des organes législatifs dans la réalisation des ODD

Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, conduite par son vice-président Nguyen Khac Dinh, a participé à la 147ème Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP) et aux événements connexes, qui ont lieu du 23 au 27 octobre à Luanda, en Angola.

La délégation de l'AN à la 147ème Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP). Photo: VNA



Dans son discours à la séance plénière tenue le 25 octobre, le vice-président de l’AN Nguyen Khac Dinh a passé en revue les réalisations importantes du Vietnam en matière de développement durable et de réduction de la pauvreté après 37 ans de mise en œuvre du Renouveau (Doi moi) et a partagé les objectifs de développement durable du pays d’ici 2030.

L'AN du Vietnam, en tant qu'organe suprême du pouvoir d'État, joue un rôle particulièrement important dans la réforme institutionnelle et la supervision suprême du pays, et dans la garantie de la mise en œuvre des stratégies de développement durable, a-t-il déclaré.

Il a affirmé que l'AN du Vietnam saluait le rôle actif de l'UIP et se coordonnerait étroitement avec l’UIP pour promouvoir le dialogue, la coopération et le soutien aux parlements membres afin de renforcer les liens, l'échange d'expériences et d'adopter des solutions pratiques visant à construire une paix durable dans le monde.

Il a donné quelques recommandations pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de Développement durable (ODD), notamment l'inclusion des priorités des ODD dans les programmes des objectifs nationaux, le plan directeur de développement socio-économique et l'agenda de l'Assemblée nationale.

Il a également souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les pays afin que les pays en développement puissent accéder aux ressources financières, technologiques et techniques des organisations internationales dans la mise en œuvre des ODD jusqu'en 2030.

Le même jour, Nguyen Khac Dinh a eu des rencontres bilatérales avec le vice-président permanent de l'Assemblée nationale d'Angola, Americo Antonio Cuononoca ; la présidente du Parlement tanzanien, Tulia Ackson ; et le président de la Chambre des représentants de Malte, Angelo Farrugia. Ils ont partagé des informations sur les contenus discutés lors de l'UIP 147, ainsi que sur les relations bilatérales et interparlementaires.