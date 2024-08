Le Vietnam a une économie de marché, si l'on prend en compte le rythme des réformes qu'il a entreprises depuis l’œuvre de Doi Moi (Renouveau) en 1986 jusqu'à aujourd'hui, a estimé le Dr Cong Pham, maître de conférences en économie à l'Université Deakin en Australie.

Le Vietnam a rejoint l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007 et a depuis signé de nombreux accords de libre-échange (ALE) multilatéraux et bilatéraux avec divers pays, notamment l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l'Accord commercial bilatéral Vietnam-États-Unis.

Les ALE signés ont de plus en plus intégré le Vietnam dans l'économie mondiale avec des règles de concurrence strictes et ont également encouragé le pays à adopter des pratiques de libre concurrence, a déclaré le chercheur.

Selon l’expert, un autre point qui montre que le Vietnam est passé rapidement d’une économie planifiée à une économie de marché est l’émergence d’entreprises privées et de startups. Il a noté que le secteur privé s’est développé parallèlement à la réduction du nombre d’entreprises publiques (EP) grâce à l’actionnarisation des petites et moyennes entreprises.

Il a souligné six facteurs qui prouvent que le Vietnam est une économie de marché.

Premièrement, le secteur privé a connu une croissance rapide et représente désormais près de 45 % du PIB, contribue à un tiers du budget de l’État, fournit 40 % du capital d’investissement et emploie 85 % de la main-d’œuvre du pays.

Deuxièmement, le Vietnam a réformé ses lois sur les investissements étrangers et a attiré plus de 18 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) au cours des sept premiers mois de cette année.

Troisièmement, le Vietnam a développé un environnement de marché compétitif dans divers secteurs.

Quatrièmement, le cadre juridique a évolué pour soutenir la croissance du secteur privé, avec la promulgation de lois sur la protection de la propriété intellectuelle, la loi sur les entreprises et la loi sur les investissements. Ces lois, introduites au milieu des années 2000 et révisées à plusieurs reprises, sont devenues cruciales pour créer un environnement transparent, a déclaré Cong Pham.

Cinquièmement, le marché financier vietnamien se développe rapidement, avec une augmentation significative de la capitalisation boursière au cours de la dernière période.

Sixièmement, le programme national cible du Vietnam pour la réduction de la pauvreté pour 2021-2025 vise à réduire le taux de pauvreté de 1 à 1,5 % par an en moyenne. Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le taux de pauvreté devrait être d'environ 0,9 % d'ici la fin de 2025, a-t-il ajouté. - VNA/VI