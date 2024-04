Le Vietnam a du potentiel pour développer le marché des centres de données

Le secteur des centres de données suscite un fort intérêt de la part des investisseurs internationaux. Le Vietnam est considéré comme l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde grâce au processus de numérisation de ses petites et moyennes entreprises, à sa population jeune et avertie en matière de numérique, à l’émergence de la 5G, et au besoin d’autosuffisance d’infrastructures numériques et de localisation de données.



Selon Savills Vietnam, une société de premier rang dans le domaine du conseil et des services immobiliers au Vietnam, le pays compte au total 28 projets de centres de données d'une capacité totale de 45 MW. Le marché voit la participation de 44 prestataires de services.



Plusieurs grandes entreprises ont annoncé leur intérêt pour le Vietnam. Ainsi, en août 2022, Amazon Web Services (AWS) a annoncé le lancement de centres de données à Hanoï et * Hô Chi Minh-Ville.



Selon Trang Bui, directrice générale de Cushman & Wakefield Vietnam, malgré ses nombreux avantages, le Vietnam a une faible densité de centres de données par habitant par rapport à la moyenne mondiale. Cela pourrait exercer une pression sur les investisseurs nationaux, notamment du point de vue de la construction, de la pénurie de ressources humaines expérimentées et de la logistique de la chaîne d'approvisionnement.

Trang Bui, directrice générale de Cushman & Wakefield Vietnam



Selon les experts de Cushman & Wakefield Vietnam, les investisseurs continueront à s'intéresser à ce domaine. Cependant, la principale préoccupation réside dans la réalisation de projets à plus grande échelle plutôt que dans la construction de nombreuses petites installations. Parallèlement, le potentiel du secteur des centres de données est très clair avec l’explosion de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML – Machine learning).



Avec une croissance rapide, l’intelligence artificielle (IA) va probablement remodeler le marché des centres de données dans les années à venir. Contrairement aux centres de données traditionnels qui donnent toujours la priorité aux emplacements les plus favorables, les centres de données d’IA et de ML peuvent être construits dans un rayon de 450 à 1.000 km des grandes villes, en privilégiant les zones capables de fournir une alimentation électrique ininterrompue.



Pour Trang Bui, les provinces du sud du Vietnam peuvent être des destinations de prédilection grâce à l'abondance des fonds fonciers, aux sources d'énergie disponibles dans les parcs industriels…



Les centres de données constitueront un élément clé pour favoriser la transformation numérique du Vietnam. Par conséquent, de nombreux investisseurs étrangers s’attendent à ce que des politiques efficaces soient bientôt mises en place pour attirer les investissements.



Le marché vietnamien des centres de données s'est élevé à plus d'un milliard de dollars en 2023, contre 561 millions de dollars en 2022, et a enregistré un taux de croissance de 10,7 %. Actuellement, la plupart des entreprises participant au marché vietnamien sont des opérateurs de télécommunications vietnamiens comme Viettel IDC, FPT Telecom, CMC Telecom, HTC Telecom International, VNPT et VNTT.-VNA/VI