Le vice-PM Tran Luu Quang demande de perfectionner le système de surveillance des navires

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a souligné la nécessité de perfectionner, de gérer et d'exploiter le système de surveillance des navires par satellite (VMS) de manière fluide et efficace, selon une conclusion récemment publiée par le Bureau du gouvernement.

Faire retirer le "carton jaune" imposé aux produits halieutiques vietnamiens par la Commission européenne (CE) d'ici la fin de cette année est l'une des tâches prioritaires, a déclaré Tran Luu Quang lors d'une récente réunion sur la mise en œuvre de solutions pour démêler les nœuds du système.

Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural de se coordonner avec ceux de l'Information et de la Communication, de la Défense et d'autres ministères et agences pour supprimer des obstacles techniques afin de consolider le système, ce qui devrait être achevé d'ici le 20 août.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural décidera de la création d'un groupe de travail intersectoriel chargé de donner des conseils et de gérer les questions techniques, et de guider la mise en œuvre des réglementations liées au VMS à différents niveaux.

Le ministère de l'Information et de la Communication redoublera ses efforts pour inspecter la fourniture d'équipements et de services par satellite, a déclaré Tran Luu Quang.

Les organisations et les individus exerçant des activités illégales, doivent être strictement traités selon la résolution 04/NQ-HDTP du 12 juin 2024 du Conseil des juges de la Cour populaire suprême, qui guide l'application d'un certain nombre de dispositions du Code pénal relatives aux poursuites pénales pour les actes liés à l'exploitation, au commerce et au transport illégaux de produits de la pêche.

Le ministère des Affaires étrangères a été invité à fournir à celui de l'Agriculture et du Développement rural les informations nécessaires pour garantir que les bateaux de pêche opèrent légalement dans les eaux réglementées par les lois vietnamiennes et internationales, ce qui devrait être fait au plus tard le 15 août.

Le ministère de la Défense demandera aux forces compétentes d'intensifier les inspections et supervisions du système VMS.

Les Comités populaires des villes et provinces ont été invités à examiner et à compléter les équipements informatiques au service du fonctionnement du système VMS dans les agences de gestion des produits aquatiques et les ports de pêche des localités avant le 31 août. -VNA/VI