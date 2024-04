Le vice-PM Tran Hong Ha participe au Forum ''Vietnam Development Bridge 2024''

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a déclaré que le gouvernement était déterminé à poursuivre le développement de l'économie verte, y compris les énergies renouvelables, lors de sa participation au 4e Forum ''Vietnam Development Bridge 2024'' et au programme des ''Golden Dragon Awards'' à Hai Phong le 10 avril.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha lors du Forum. Photo : VNA

Ayant pour thème « Le Vietnam évolue vers une économie verte et durable : des stratégies et politiques du gouvernement aux initiatives et solutions des localités et des entreprises », le forum a réuni des représentants d'agences diplomatiques, des dirigeants de 25 provinces et villes de la région du Nord du pays, ainsi que des associations professionnelles et près de 300 entreprises d’investissement étranger au Vietnam.Tran Hong Ha a déclaré que toutes les nations du monde sont confrontées à des défis mondiaux que chaque pays ne peut pas résoudre seul sans l'aide des autres pays.Comme de nombreux autres pays dans le monde, le Vietnam est désormais sur le point de passer d’une croissance brune à une croissance verte, d’améliorer la qualité de vie et d’atténuer les impacts du changement climatique.Le secteur privé, le gouvernement, les partenaires internationaux, les localités et les institutions financières du Vietnam trouveront des solutions aux problèmes dans ce domaine, et les pays doivent s'asseoir ensemble pour trouver un mécanisme de coopération efficace, a déclaré le vice-Premier ministre.Il a ajouté que le Vietnam dispose déjà d'un cadre juridique de base et que le gouvernement s'est engagé à continuer d'améliorer et de promouvoir le développement de l'économie verte, y compris le domaine des énergies renouvelables.Selon une récente évaluation de la Commission européenne (CE) sur la taille actuelle du marché mondial, les produits et services verts sont estimés à plus de 5.000 milliards de dollars et pourraient avoir un taux de croissance beaucoup plus élevé que les autres marchés traditionnels. On prévoit que d’ici 2030, l’économie verte aura créé environ 24 millions de nouveaux emplois dans le monde.L’économie verte crée également des opportunités pour attirer fortement les investisseurs dans de nombreux nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, les transports intelligents, l’agriculture intelligente, les zones urbaines vertes, la construction verte et la finance verte. Au niveau national, la stratégie de croissance verte démontre également la détermination et la volonté de développer un pays fort et durable.D’ici 2025, les inventaires des émissions de gaz à effet de serre seront obligatoires pour les entreprises.La séance plénière du forum se concentrera sur la discussion et la mise à jour des nouvelles tendances internationales en matière d'économie verte, d'économie à faible émission de carbone et d'économie nette zéro. - VNA/VI