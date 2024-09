Le SG et président To Lam rencontre la présidente de la CE et le président de l'Ukraine

Le secrétaire général du Parti et président To Lam et la présidente de la Commission européenne (CE) Ursula von der Leyen. Photo : VNA

Poursuivant ses activités dans le cadre d'un voyage d'affaires aux États-Unis, dans l'après-midi du 24 septembre (heure locale), le secrétaire général du Parti et président To Lam a rencontré la présidente de la Commission européenne (CE) Ursula von der Leyen et le président ukrainien Volodymir Zelensky.

Lors de leur rencontre, Ursula von der Leyen et To Lam ont exprimé leur satisfaction quant à l'évolution positive du partenariat et de la coopération intégrale.

To Lam a félicité Ursula von der Leyen pour sa réélection à la présidence de la CE pour le mandat 2024-2029, remercié la CE pour avoir aidé le peuple vietnamien à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Le dirigeant vietnamien a salué le rôle actif de l'Union européenne (UE) dans la région Asie-Pacifique, affirmant que le Vietnam était prêt à servir de pont pour promouvoir la coopération entre l'UE et les pays de la région à travers le cadre du partenariat stratégique ASEAN-UE.

To Lam a exprimé sa joie de constater qu'après près de 4 ans de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), le Vietnam était devenu le plus grand partenaire commercial de marchandises de l'UE au sein de l'ASEAN et l'UE était devenue le 4ème partenaire commercial du Vietnam. L'UE est actuellement le 5ème investisseur au Vietnam.

Le secrétaire général et le président vietnamien a proposé que les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement l'EVFTA, en donnant la priorité à l'élimination des obstacles pour l'ouverture du marché des marchandises des deux parties, dont l’assistance de la CE au en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) au Vietnam.

Les deux parties ont proposé de promouvoir conjointement la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la prévention de la criminalité organisée transfrontalière, en particulier de la criminalité de haute technologie. L'UE continue de renforcer la coopération et le soutien au Vietnam en matière de protection de l'environnement, de réponse au changement climatique, de renforcement des capacités de l'administration publique et de développement d'une économie verte et circulaire, en particulier en fournissant un soutien maximal au Vietnam en termes de capital, de technologie et de formation des ressources humaines.

Appréciant les réalisations du développement socio-économique et de l'intégration internationale du Vietnam, la président de la CE Ursula von der Leyen a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires clés de l'UE dans la mise en œuvre de la Stratégie de coopération avec l’Indo-Pacifique.

Elle a aussi affirmé que l'UE se coordonnerait étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords et mécanismes d'échange existants afin de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines politique et diplomatique, commerce - investissement, défense - sécurité, coopération au développement, éducation - formation, innovation, échanges culturels... et renforceraient la coopération et le soutien au Vietnam pour protéger l'environnement, répondre au changement climatique, déployer efficacement le JETP (Partenariat pour une transition énergétique juste) et coopérer dans le cadre de Global Gateway Initiative.

Concernant la situation en Mer Orientale, les deux parties ont convenu que les différends devraient être résolus par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, contribuant à assurer la sécurité, la liberté de navigation et de survol et consolidant la paix, la stabilité et la prospérité de toute la région.

Lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymir Zelensky, le secrétaire général et président To Lam a affirmé que le Vietnam valorisait toujours l'amitié traditionnelle et le cadre de partenariat intégral avec l'Ukraine. Le Vietnam souvient toujours de l'assistance que le peuple soviétique, y compris le peuple ukrainien, a apportée au Vietnam pour sa cause de la libération et de l'unification nationale d’hier ainsi que pour son développement d’aujourd'hui.

To Lam a exprimé ses inquiétudes concernant la situation de conflit actuelle, appelant à la fin des conflits, au rétablissement de la paix, à la protection de la sécurité et de la sûreté des personnes et des infrastructures essentielles ; réaffirmant la position constante du Vietnam selon laquelle tous les différends doivent être résolus par des moyens pacifiques, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, notamment respecter l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays, ne pas recourir à la force ni menacer de recourir à la force, prendre en compte les intérêts légitimes des parties concernées et éviter de causer des dommages aux civils.

Il a souligné que le Vietnam était prêt à contribuer au processus de promotion du dialogue et des solutions pour stabiliser rapidement le monde. Le Vietnam est prêt à se joindre à la communauté internationale pour soutenir les travaux de reconstruction en Ukraine quand le conflit prend fin.

Le président ukrainien a hautement apprécié la position du Vietnam et a remercié l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien humanitaire à l'Ukraine, souhaitant que le Vietnam soutienne la Déclaration de la première Conférence de paix en Suisse et aide l'Ukraine à éliminer des mines et à surmonter les conséquences du conflit. Il a affirmé que l'Ukraine garantissait toujours la sécurité de la communauté vietnamienne et de l'ambassade vietnamienne à Kiev.

Les deux parties partagent la nécessité de maintenir et de promouvoir la coopération bilatérale à travers des contacts et des échanges de délégations à tous les niveaux, de chercher des mesures efficaces et appropriées pour maintenir et rétablir les échanges commerciaux bilatéraux dans les plus brefs délais.

To Lam a remercié l'Ukraine pour son soutien visant à assurer la sécurité et l'évacuation des citoyens vietnamiens en Ukraine et a espéré que l’administration ukrainienne continuerait à garantir la sécurité de la vie et des biens des citoyens et des entreprises vietnamiennes vivant et travaillant actuellement en Ukraine. – VNA/VI