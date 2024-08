Le SG du Parti et président Tô Lâm rencontre des Vietnamiens résidant l’étranger

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a reçu 60 Vietnamiens d'outre-mer (OV) éminents sur plus de 400 de 42 pays et territoires participant à la 4e Conférence mondiale des OV et à son forum 2024 des intellectuels et experts de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger le 23 août à Hanoï.

Les OV ont exprimé leur honneur de rencontrer le leader du Parti, affirmant que la rencontre démontre l'attention du Parti, de l'État et du secrétaire général et président personnellement aux Vietnamiens d'outre-mer. À cette occasion, ils ont fait part de leurs opinions, évaluations, commentaires, recommandations et propositions sur un certain nombre de questions liées à la communauté des Vietnamiens à l’étranger.

En rendant compte au secrétaire général et au président de la réunion, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé que les Associations des Vietnamiens à l’étranger rçoivent toujours une attention et une affection particulières de la part des dirigeants du Parti et de l'État, des ministères, des secteurs, des localités et de la population du pays ainsi que des communautés d'OV dans les pays.

Leurs recommandations politiques ont été reconnues par les autorités nationales, traduites en politiques et réglementations juridiques et appréciées par le peuple, a déclaré Bui Thanh Son.

Accueillant chaleureusement les délégués des Vietnamiens à l'étranger, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a souligné que la communauté des OV est toujours une partie inséparable de la nation ainsi qu’un élément important dans le renforcement de la coopération entre le Vietnam et les autres pays dans le monde.

Après avoir informé les délégués de la situation actuelle du pays, le dirigeant a déclaré qu'après près de 40 ans de Renouveau, le pays a obtenu de grands résultats. Le Vietnam est devenu l'un des principaux exportateurs mondiaux de produits alimentaires. Il est désormais la 40e économie mondiale, avec un chiffre d'affaires d'import-export dans le top 20. Le rôle et la position du pays sont de plus en plus consolidés.

"Ces réalisations ont été réalisées en partie grâce aux précieuses contributions des Vietnamiens résidant à l'étranger", a noté Tô Lâm.

Les transferts de fonds et les investissements des OV ont contribué de manière significative à la promotion de la production, des affaires et du développement socio-économique, et à l'amélioration de la vie des habitants du pays, a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux experts et intellectuels des OV ont apporté d'importantes contributions à la formation de ressources humaines de haute qualité et au transfert de technologie au Vietnam.

Les dirigeants ont également reconnu et apprécié les conseils et consultations sincères et précieux des OV sur le développement de haute technologie, le développement vert et durable, la préservation et la promotion de la culture et de la langue vietnamiennes et le maintien de la grande unité nationale lors de la conférence de cette année.

Il a également déclaré que la communauté vietnamienne à l'étranger a également apporté des contributions très importantes aux succès de la diplomatie interpersonnelle du Vietnam dans le processus de rénovation.

A travers des activités d'échanges culturels et religieux, les OV ont contribué à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles nationales, à construire l'image d'un Vietnam beau et hospitalier et à renforcer la position et le prestige du pays sur la scène internationale.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a exhorté les experts, intellectuels et scientifiques vietnamiens résidant à l’étranger à contribuer activement au développement de leur pays d’origine. Il a également appelé les Vietkieu à œuvrer au rayonnement de la culture vietnamienne dans le monde.

Dans les temps à venir, le Parti et de l’État continueront de perfectionner les politiques pour mieux attirer les talents et de renforcer la coopération internationale pour protéger les intérêts légitimes des Vietnamiens à l’étranger, a-t-il assuré.

Le dirigeant espère que les OV rentreront non seulement au pays pour investir, mais serviront également de pont pour faire connaître les produits et les marques vietnamiens au monde et promouvoir l'identité culturelle et les belles traditions du Vietnam auprès des amis internationaux.- VNA/VI