Le secteur énergétique nécessitera environ 5.000 milliards de dongs pour la période 2021-2030

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha vient de signer la décision N° 338/QD-TTG approuvant le plan de mise en œuvre du Plan directeur national de l’énergie pour la période 2021-2030 , avec une vision jusqu’en 2050, selon lequel le secteur énergétique nécessitera de 4.133 à 4.808 milliards de dongs pour la période 2021-2030.L'objectif du plan est de mettre en œuvre efficacement la décision N° 893/QD-TTg du 26 juillet 2023 du Premier ministre portant approbation du Plan directeur national de l’énergie pour la période 2021-2030, avec vision jusqu’en 2050 et d’identifier la liste des projets spécifiques d’ici 2030.La superficie terrestre consacrée au développement des installations et des infrastructures du secteur énergétique est de 93 à 97.000 hectares pour la période 2021 - 2030 et devrait être portée à environ 171.000 - 196.000 hectares pour la période 2031 - 2050.La superficie maritime consacrée aux projets offshore d'ici 2030 est d'environ 334.800 hectares et 1.302.000 – 1.701.900 hectares d'ici 2050.

Photo: VNA