Le secteur agricole enregistre un fort rebond au 1er trimestre

Le secteur agricole a connu au premier trimestre un fort rebond des exportations, avec une hausse croissance de près de 22% par rapport à la même période de l'année dernière.

"Si les unités accélèrent la promotion du commerce, le secteur connaîtra une année favorable aux exportations pour atteindre l'objectif fixé par le Premier ministre", a affirmé le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien.

Le secteur comptait au premier trimestre quatre produits dont la valeur d'exportation dépasse un milliard de dollars et tous connaissent une croissance assez forte. Il s’agit du bois, des fruits et légumes, du riz, du café. En particulier, le riz, les fruits et légumes, le café… poursuivent leur forte croissance à partir de 2023.

Au premier trimestre 2024, le Vietnam a exporté 2,07 millions de tonnes de riz pour une valeur de 1,37 milliard de dollars, soit une augmentation de 12% en volume et de 40% en valeur.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prévoit que 2024 reste une année riche en opportunités pour les exportations de riz et une exportation de 8 millions de tonnes serait atteinte. Les exportations de riz devraient continuer à être dynamiques à mesure que la demande augmente sur les principaux marchés consommateurs d’Asie du Sud-Est tels que l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Chine et d’Afrique. En outre, les prix intérieurs du riz devraient également continuer à se stabiliser à un niveau élevé.

Cette année, les exportations de fruits et légumes doivent continuer à dépasser le cap historique de 2023. Au premier trimestre, les exportations de fruits et légumes ont atteint 1,23 milliard de dollars, soit une augmentation de 25,8%. C'est la première fois que les fruits et légumes dépassent un milliard de dollars au premier trimestre de l'année.

Pour assurer la qualité des produits exportés, le Département de la protection des végétaux recommande aux unités de production de prêter attention à l'utilisation d'intrants agricoles en toute sécurité.

Concernant les produits aquatiques, le chiffre d'affaires des exportations au premier trimestre 2024 a atteint 1,86 milliard de dollars, soit une hausse légère de 1,9% par rapport à la même période en 2024.

L'Association vietnamienne des exportateurs et des producteurs de produits aquatiques a annoncé que les États-Unis, le Japon et la Chine constituaient les trois plus grands débouchés du Vietnam. Les États-Unis ont connu une percée beaucoup plus forte, réalisant un taux de croissance de 16 % et une valeur d'exportation de 330 millions de dollars tandis que les exportations vers la Chine ont augmenté de 15 %.

L’élevage, un domaine qui a toujours eu un faible chiffre d'affaires à l'exportation, connaît également certains progrès. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des exportations de ce secteur a atteint 113 millions de dollars, soit une augmentation de 4,8% sur un an. Dans un avenir proche, le poulet sera exporté vers le marché Halal... - VNA/VI