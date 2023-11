Le secrétaire général du PCV reçoit le président mongol

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a reçu le 1er novembre à Hanoï le président mongol, Ukhnaagiin Khürelsükh, en visite d'État au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong (droite), et le président mongol, Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Remerciant la Mongolie pour son soutien accordé au Vietnam dans le passé comme au présent, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens voulaient toujours promouvoir la coopération bilatérale avec la Mongolie.

Il s’est déclaré convaincu que la visite du président Ukhnaagiin Khürelsükh au Vietnam contribuerait à renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux pays, en particulier dans le contexte où le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales aurait lieu en 2024.

Le leader du PCV a présenté au président mongol les grandes réalisations du Vietnam au cours de plus de 35 ans de «Doi Moi» (Renouveau) et les objectifs de développement national définis lors du 13e Congrès national du PCV.

Saluant les résultats de l’entretien entre les présidents vietnamien et mongol, Nguyen Phu Trong a discuté avec Ukhnaagiin Khürelsükh d'orientations et de mesures majeures visant à porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur, dont les échanges et la coopération entre le PCV et le Parti populaire mongol au pouvoir.