Le rôle central de l’ASEAN apprécié lors de la conférence internationale sur la Mer Orientale

Plusieurs interventions importantes ont été présentées lors des quatre séances de débat principales de la première journée de la 15e Conférence internationale sur la Mer Orientale à Ho Chi Minh-Ville.

Séance d'ouverture de la 15e Conférence internationale sur la Mer Orientale. Photo: VNA

Cette conférence, intitulée "Rétrécir le gris - Illuminer le vert", est organisée par l'Académie diplomatique du Vietnam et des partenaires. Elle a débuté le 25 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Dans son discours, Anne-Marie Trevelyan, ministre d'État britannique chargée de l'Indo-Pacifique, a déclaré que le Vietnam et le Royaume-Uni étaient des partenaires étroits en matière de sécurité maritime. Selon elle, ce qui se passe en Mer Orientale est une préoccupation mondiale, surtout dans le contexte des conflits qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Royaume-Uni souhaite renforcer les relations avec ses partenaires et accorde son soutien au développement durable pour faire face ensemble aux défis communs et protéger une région Indo-Pacifique libre et ouverte.

Selon elle, le Royaume-Uni respecte toujours et apprécie le rôle central de l'ASEAN dans le maintien de la paix et de la prospérité dans la région. Elle a affirmé l'engagement de son pays envers l'ASEAN et ses pays membres par le biais de projets concrets tels que Blue Planet Fund et l'accord sur la création d'un Partenariat pour une transition énergétique juste (Just Energy Transition Partnership). Elle a également déclaré que le Royaume-Uni maintiendrait son engagement dans la région car la paix et la prospérité en Mer Orientale était une priorité de tous les pays.

Martin Thummel, commissaire pour l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, s’est dit préoccupé par les tensions croissantes en Mer Orientale. Il a réitéré la nécessité de se conformer pleinement à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et à la sentence arbitrale de 2016 du tribunal arbitral créé en vertu de l'annexe VII de la CNUDM concernant l'affaire sur la Mer Orientale entre les Philippines et la Chine.

Pour garantir la prospérité et façonner un ordre régional fondé sur le droit international, une coopération entre les pays de la région est nécessaire, a-t-il affirmé, ajoutant que l’ASEAN avait un rôle principal dans la défense du droit international et l’approche constructive dans la région.

Les experts ont également discuté des tendances et du rôle des approches multilatérales dans la question de la Mer Orientale.

Du point de vue de l'ASEAN, le multilatéralisme joue un rôle important pour les petits pays, contribuant à minimiser les risques, en particulier face aux actions agressives de grands pays. Selon la plupart des opinions, jusqu'à présent, l'ASEAN

continue de jouer un rôle central, ayant construit et exploité de nombreux mécanismes guidant les pays régionaux et d'autres groupes multilatéraux. Il lui est nécessaire de continuer à promouvoir son rôle de leader dans les questions qui nécessitent une action et des efforts collectifs, notamment la sécurité dans l'espace maritime.