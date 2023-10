Le "made in Vietnam" à l’honneur du MEGA Show Hong Kong 2023

Environ 70 entreprises vietnamiennes spécialisées dans la fabrication et du commerce des produits artisanaux et des souvenirs participent au MEGA Show Hong Kong (Chine) 2023, qui se déroule du 20 au 23 octobre dans la région administrative spéciale.

Le stand du Vietnam au MEGA Show Hong Kong 2023. Photo: VNA

Les entreprises vietnamiennes présentent des produits artisanaux et des ustensiles de ménage fabriqués à partir de produits naturels et respectueux de l’environnement, adaptés aux tendances actuelles de consommation mondiale.



En tant que plus grand salon commercial en Asie pour l’artisanat, les cadeaux, les appareils électroménagers et les biens de consommation, le MEGA Show Hong Kong rassemble des marques de renommée mondiale dans l’industrie des biens de consommation.



L’événement annuel attire l’attention d’un grand nombre d’importateurs et d’exportateurs du monde entier. Il représente un canal efficace permettant aux entreprises vietnamiennes de présenter et de promouvoir leurs produits sur le marché international.



Depuis de nombreuses années de participation à l’événement, les stands vietnamiens ont toujours attiré un grand nombre de visiteurs du monde entier, avec des produits artisanaux sophistiqués de haute qualité répondant aux normes des marchés exigeants tels que l’Europe et l’Amérique.



Dès le premier jour de l’ouverture, les entreprises vietnamiennes participantes ont signé plusieurs contrats d’exportation et reçu des commandes d’acheteurs étrangers.



L’événement attire 4.100 entreprises de plus de 30 pays et territoires, dont le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, la Chine, l’Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Russie et Taiwan (Chine), et plus de 50.000 visiteurs.