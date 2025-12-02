Le Prix Hô Chi Minh et le Prix d'État de sciences et technologies (7e édition) seront décernés le 2 septembre 2027

Le 1ᵉʳ décembre, lors de la conférence de presse mensuelle du ministère des Sciences et des Technologies, les autorités ont annoncé le calendrier de la 7ᵉ édition du Prix Hô Chi Minh et du Prix d'État de sciences et technologies, les distinctions les plus prestigieuses du Parti et de l'État vietnamien dans ce domaine.

La cérémonie de remise des prix est prévue pour le 2 septembre 2027, à l'occasion de la Fête nationale.

Ce prix est décerné tous les cinq ans afin de reconnaître et d'honorer les contributions les plus remarquables des intellectuels scientifiques vietnamiens.

Pour cette édition, les conseils locaux procéderont aux évaluations du 1er au 31 décembre 2025, puis les conseils ministériels achèveront leurs examens avant le 15 avril 2026.

Concernant la réception des dossiers pour les Prix d'État de sciences et technologies, le ministère des Sciences et Technologies annonce les dates limites suivantes : jusqu'à 17 h 00 le 8 mai 2026 pour les candidatures ordinaires et jusqu'à 17 h 00 le 15 mai 2026 pour les candidatures confidentielles.

Le conseil national devrait achever ses évaluations en septembre 2026 et soumettre ses résultats au Premier ministre fin novembre 2026. Ces prix ont été créés en 1996. Lors de sa sixième édition en 2022, 12 prix Hô Chi Minh et 17 prix d'État ont été décernés, à l'exclusion des œuvres et ensembles d'œuvres relevant du secret d'État.

La politique de développement des ressources intellectuelles, constamment placée au cœur des priorités du Parti et de l'État, a été réaffirmée avec force dans la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement révolutionnaire de la science, de la technologie et la transformation numérique nationale.

L'adoption récente par l'Assemblée nationale de la Loi sur la sciences, la technologie et l'innovation 2025 constitue un jalon décisif, créant un cadre juridique moderne et favorable à la recherche fondamentale, au transfert technologique, à l'innovation et à la créativité scientifique.

Dans ce contexte, le Prix Hô Chi Minh et le Prix d'État de sciences et technologies prennent une signification toute particulière : ils rendent hommage aux contributions passées et encouragent l'esprit d'innovation des générations actuelles et futures de scientifiques vietnamiens. -VNA/VI