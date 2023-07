Le président Vo Van Thuong souligne les acquis des liens Vietnam-France

Le président Vo Van Thuong qui a reçu lundi 10 juillet à Hanoi l’ambassadeur de France Nicolas Warnery venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, a souligné les réalisations très importantes accomplies par les deux pays en un demi-siècle, en particulier au cours des 10 dernières années depuis l’établissement du partenariat stratégique bilatéral.

Le président Vo Van Thuong (droite) avec l’ambassadeur de France Nicolas Warnery, à Hanoi, le 10 juillet. Photo: VNA

Rappelant sa rencontre avec le président Emmanuel Macron à Londres, lors de sa participation à la cérémonie de couronnement du roi Charles III de Grande-Bretagne en mai dernier, le chef de l’Etat vietnamien a indiqué avoir discuté et souhaité accueillir le président français au Vietnam pour convenir des orientations de développement des relations entre les deux pays à l’avenir.

Le président Vo Van Thuong a proposé aux deux parties de continuer à promouvoir les contacts, les échanges et les visites de hauts dirigeants, et a adressé, par l’intermédiaire de l’ambassadeur Nicolas Warnery, son invitation au président Emmanuel Macron, ajoutant que le Vietnam est prêt à l’accueillir pour une visite au Vietnam au moment opportun.

Le chef de l’Etat vietnamien a remercié la France d’avoir fait don des millions de doses de vaccins, aidant le Vietnam à faire face au Covid-19. Il a félicité l’ambassadeur Nicolas Warnery pour l’accomplissement exceptionnel de son mandat, contribuant activement à cultiver le partenariat stratégique entre les deux pays.

L’ambassadeur Nicolas Warnery a pour sa part déclaré que la France prône un développement vigoureux des relations avec le Vietnam dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral que dans les enceintes régionales et internationales, indiquant qu’en 2023, les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1973-2023) et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

Malgré un contexte mondial en évolution complexe, marqué notamment par la pandémie de Covid-19, le Vietnam et la France entretiennent toujours des relations de coopération efficaces, a souligné le diplomate qui s’est dit touché par le don vietnamien des masques de protection pour soutenir la réponse française face à la crise sanitaire.

Le diplomate a fait savoir que le président Emmanuel Macron souhaite rencontrer le plus rapidement possible le président Vo Van Thuong pour promouvoir une coopération globale entre les deux pays, notamment en matière de politique, de diplomatie, d’économie, de commerce, d’investissement, d’éducation, de soins de santé, d’énergie et de réponse au changement climatique.

La France est également disposée à coopérer avec le Vietnam pour préserver les patrimoines culturels et architecturaux français, en particulier le pont Long Biên, un symbole de la capitale Hanoi au fil des ans, a indiqué l’ambassadeur Nicolas Warnery.

Afin de renforcer les relations entre les deux pays dans les temps à venir, le président Vo Van Thuong a exhorté les deux parties à promouvoir la coopération décentralisé, les échanges entre les peuples, approfondissant ainsi l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Le Vietnam salue les programmes et projets de coopération des entreprises des deux pays et espère que la France ratifiera prochainement l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) afin d’optimiser le potentiel de coopération bilatérale, a-t-il déclaré.

Appréciant le point de vue de la France sur la Mer Orientale, il a souhaité que la France continue de soutenir la position de l’ASEAN et du Vietnam sur la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale et sur le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. – VNA/VI