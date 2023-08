Le président Vo Van Thuong rencontre le Premier ministre singapourien

Le président de la République Vo Van Thuong a reçu ce lundi à Hanoï, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, en visite officielle du 27 au 29 août au Vietnam.

Le président de la République Vo Van Thuong (droite) et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Photo : VNA

Ce déplacement au Vietnam de Lee Hsien Loong intervient au moment où les deux pays s'apprêtent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique. Cette visite devrait créer une nouvelle force motrice, contribuant à promouvoir la coopération bilatérale à une nouvelle hauteurermettre de créer un nouvel élan aux relations bilatérales, a souligné Vo Van Thuong.

Le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a exprimé sa joie d'effectuer une visite officielle au Vietnam, affirmant que Singapour attache toujours de l'importance et souhaite renforcer le partenariat stratégique avec le Vietnam. Dans le même temps, il a salué les progrès réalisés par les deux pays pour porter leurs relations à un nouveau niveau dans un avenir proche.

Le Premier ministre de Singapour a également convenu de renforcer l'échange d'expériences en matière de gestion économique, urbaine et de promotion et d'utilisation des talents.

Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de renforcer le partenariat dans l’économie numérique et l’économie verte établi en février 2023. Ils ont décidé de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux ainsi que d’intensifier la coopération bilatérale dans les secteurs clés tels que l’innovation, les énergies renouvelables, la transition énergétique et numérique.

S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, Vo Van Thuong et Lee Hsien Loong ont invité les deux parties à se soutenir mutuellement et à collaborer étroitement, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région.

Les deux dirigeants ont également souligné l’importance de maintenir la position commune de l’ASEAN sur les questions régionales et internationales, notamment en ce qui concerne la Mer Orientale.