Le président Vo Van Thuong part pour la Chine pour le 3e Forum de "la Ceinture et la Route"

À l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, le président Vo Van Thuong est parti mardi matin pour Pékin, en Chine, où il participera au 3e Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale, du 17 au 20 octobre.

Le président Vo Van Thuong quitte l'aéroport de Noi Bai. Photo: VNA Il s’agit du premier voyage d’affaires du président Vo Van Thuong en Chine depuis le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le 20e Congrès national du PCC. En outre, l'année 2023 marque le 15e anniversaire du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine, ainsi que le 10e de l'initiative "la Ceinture et la Route" (IRC).

Ce voyage revêt une signification particulièrement importante, témoignant de la haute considération et de la priorité absolue accordées par le Parti et l'État vietnamiens au développement des relations avec la Chine, ainsi que de l'importance accordée aux initiatives de connectivité, y compris l’IRC, pour la paix, la stabilité et la prospérité régionales et mondiales.

L'occasion pour les dirigeants des deux pays de poursuivre les discussions sur les mesures visant à concrétiser les perceptions communes de haut niveau, notamment celles issues de la visite officielle historique en Chine du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong en 2022, afin de promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine pour un développement continu, sain, approfondi, substantiel, avec une confiance politique plus élevée, une coopération plus profonde, une base sociale plus solide et un meilleur contrôle des désaccords.