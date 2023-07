Le président Vo Van Thuong et son épouse assistent à un banquet au Palais présidentiel à Rome

Le Vietnam et l'Italie doivent redoubler d'efforts pour approfondir et diversifier leurs relations bilatérales, a souligné le président italien Sergio Mattarella lors d'un banquet accordé à son homologue vietnamien Vo Van Thuong et de son épouse le 26 juillet.

Selon lui, les relations entre les deux pays témoignent d'une solidarité et d'une affection sincères, ainsi que de l'héritage des deux peuples. En outre, le président italie n a reconnu et apprécié les activités internationales du Vietnam, notamment ses contributions aux opérations onusiennes de maintien de la paix.

Le Vietnam est un partenaire important pour l'équilibre et le progrès dans l'Indo-Pacifique, une région où l'Italie se concentre de plus en plus, conformément à la stratégie de l'Union européenne, a affirmé Sergio Mattarella.

Pour sa part, le président vietnamien Vo Van Thuong a déclaré que le peuple vietnamien a toujours en mémoire le précieux soutien italien à la guerre de résistance du Vietnam pour l'indépendance, la liberté et la réunification nationales.