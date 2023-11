Le Sommet des dirigeants d’entreprise de l'APEC (APEC CEO Summit 2023) se tient du 14 au 16 novembre, à San Francisco, aux États-Unis, avec la participation de près de 2.000 dirigeants d'entreprises de premier plan dans le monde et en Asie-Pacifique, de représentants d’organisations internationales, d’instituts d’études et d’universités.

Le président Vo Van Thuong au Sommet des dirigeants d’entreprise de l'APEC 2023. Photo : VNA

Dans son discours prononcé lors de la séance de débat sur la croissance durable et inclusive, le président Vo Van Thuong a affirmé le rôle de l'APEC dans la promotion de la croissance verte et de la réponse aux catastrophes naturelles, ainsi que dans le soutien à l'égalité des sexes, aux petites et moyennes entreprises et l'amélioration de la qualité de la santé et de l'éducation.

Soulignant le rôle important des entreprises pour l’élaboration et l’application des politiques, ainsi que la promotion de nouvelles idées, le dirigeant vietnamien a appelé le milieu d’affaires à accompagner les États dans la mise en œuvre des engagements en faveur du développement durable et la poursuite des objectifs économiques, environnementaux et sociaux à long terme, à augmenter les investissements dans les sciences et les technologies, la construction de communautés inclusives et résilientes…

Présentant les perspectives et politiques de développement du Vietnam, Vo Van Thuong a affirmé que maintenir une croissance économique durable, en parallèle à la mise en œuvre du progrès et de la justice sociaux et de la protection de l'environnement écologique, afin de garantir que tous les habitants puissent développer leur potentiel, participer et profiter de manière égale des acquis du développement, était une exigence tout au long du processus de développement du Vietnam.

Il a affirmé que pour mettre en œuvre les objectifs de développement fixés, le Vietnam souhaitait que les entreprises continuent à l’accompagner dans la consultation, la proposition de nouvelles politiques et idées d'investissement, le transfert de solutions et de technologies modernes, de nouveaux modèles économiques, l’attrait d’investissements et d’aides au développement….

Vo Van Thuong a déclaré que le Vietnam était prêt à travailler avec les autres membres de l'APEC et la communauté des entreprises d’Asie-Pacifique pour construire un avenir radieux pour tous.

Le Sommet des dirigeants d’entreprise de l'APEC est l'événement le plus important du milieu d’affaires régional, organisé chaque année à l'occasion de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC.

Avec le thème "Créer des opportunités économiques", l’événement de cette année comprend 20 séances de débat axées, entre autres, sur la situation économique mondiale, la politique commerciale pour l'inclusion et la durabilité, le rôle de l'État et des entreprises pour créer des changements, la résilience des entreprises dans un monde de crise, le rôle de l'innovation, l'avenir de l'intelligence artificielle...