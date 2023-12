Le président Vo Van Thuong assiste au 10e anniversaire du VSIP Quang Ngai

Le Parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) Quang Ngai, le 5e projet de ce genre au Vietnam, a fêté samedi 23 décembre ses 10 ans, en présence du président de la République, Vo Van Thuong.



Depuis son entrée en activité en 2013, le VSIP Quang Ngai a délivré des certificats d'enregistrement d'investissement pour 39 projets cumulant environ un milliard de dollars. Parmi ceux-ci, il y a eu 34 projets d'investissements directs étrangers provenant de pays tels que les États-Unis, le Japon, la Thaïlande, la Belgique, la Chine et Singapour. Ces investissements ont principalement été injectés dans les domaines du textile et de l'habillement, des chaussures, des industries de soutien à l’automobile et des équipements médicaux. À ce jour, 26 projets sont été mis en service et contribuent au développement socio-économique de la province de Quang Ngai (Centre).



Le président Vo Van Thuong a déclaré qu'il s'agissait d'un événement très significatif, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e du partenariat stratégique Vietnam-Singapour.



Récemment, le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué une décision approuvant la politique d'investissement pour la première phase de construction et d'exploitation des infrastructures du VSIP II Quang Ngai, dans la zone économique de Dung Quât, dans la province de Quang Ngai.

Investi par la SARL VSIP Quang Ngai, cette première phase s'étendra sur un site de 497,7 ha dans les communes de Binh Hiep et, Binh Thanh du district de Binh Son. L'investissement total s'élève à 161 millions de dollars.



Le président Vo Van Thuong a émis son espoir que dans les 10 prochaines années, les VSIP Quang Ngai joueraient un rôle plus important pour attirer davantage d’investisseurs et promouvoir le développement socio-économique de la province. Il a également suggéré aux autorités provinciales d'attacher une plus grande importance à la réforme des procédures administratives afin de créer un climat d'investissement sûr.



Le chef de l'Etat s'est déclaré convaincu que les VSIP au Vietnam en général et le VSIP Quang Ngai en particulier continueraient à obtenir des succès dans les temps à venir, contribuant à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Singapour.



A cette occasion, la province de Quang Ngai a attribué des certificats d'enregistrement d'investissement à quatre nouveaux projets dans le VSIP Quang Ngai d'un capital enregistré total d'environ 69,3 millions de dollars. Le Comité populaire provincial a également délivré des certificats à deux projets augmentant leur investissement initial de 10,8 millions de dollars au total. -VNA/VI