Le président Vo Van Thuong arrive à Tokyo

Le président Vo Van Thuong, son épouse et la délégation les accompagnant, sont arrivés le 26 novembre au soir (heure locale) à l'aéroport international de Haneda à Tokyo, entamant leur visite officielle au Japon à l'invitation de l'État japonais.

Selon l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, en 2023, le Japon et le Vietnam célèbrent le cinquantenaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques dans un contexte où les relations bilatérales se développent fortement dans tous les domaines. La visite du président Vo Van Thuong au Japon revêtira une signification historique et deviendra l'un des événements les plus marquants de cette année anniversaire. Elle transmet le message selon lequel la coopération entre le Japon et le Vietnam n'est pas seulement une relation bilatérale mais est en train de devenir une relation qui peut contribuer à la paix et à la prospérité de la région et du monde.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a affirmé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) que cette visite au Japon du président Vo Van Thuong serait une opportunité pour les hauts dirigeants des deux pays de convenir de grandes orientations pour amener le partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon à une nouvelle étape avec un développement plus fort, plus intégral, plus substantiel et plus efficace, répondant aux intérêts et aux aspirations des deux peuples, contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Dans le cadre de cette visite, le président Vo Van Thuong s'entretiendra avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio et rencontrera l'empereur et l’impératrice du Japon. Il rencontrera également de hauts dirigeants et prendra la parole à la Diète du Japon. Il assistera en outre à une cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon ainsi qu'à un certain nombre d'autres activités importantes. Le président Vo Van Thuong se rendra également dans la préfecture de Fukuoka.