Le président To Lam rend visite à Star Telecom

Dans le cadre de sa visite d'État au Laos, dans l'après-midi du 11 juillet, le président To Lam a visité Star Telecom (Unitel), une coentreprise du groupe militaire de l’industrie et des télécommunications Viettel au Laos.

Le président To Lam (premier rang, au milieu) et des responsables et employés de Star Telecom. Photo : VNA

Le général Chansamone Chanyalath, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos, a également été présent.

Selon son directeur général, Tran Trung Hung, en près de 15 ans depuis son entrée en activité officielle, Star Telecom est devenue une entreprise leader de télécommunications et de services numériques au Laos.

Unitel est devenu le plus grand opérateur de télécommunications au Laos, et une entreprise leader en transformation numérique. Représentant 57% des parts de marché, Unitel est l'entreprise qui contribue le plus au budget du du Laos, a-t-il souligné.

Unitel reverse chaque année plus de 60 millions de dollars au budget de l'État du Laos, créant nombre d'emplois avec plus de 27.000 travailleurs. En outre, Unitel soutient activement le gouvernement lao dans la transformation numérique et la construction d'un gouvernement électronique, a-t-il précisé.

Appréciant les efforts et les réalisations de Star Telecom, le président To Lam a encouragé l’entreprise à continuer à promouvoir la solidarité au sein de son effectif pour s’assurer d’un développement durable. Il lui a également suggéré de jouer un rôle pionnier dans le processus de transformation numérique au Laos en participant activement à la fourniture de produits de transformation numérique et de produits de technologie de l'information à l'Assemblée nationale, au gouvernement et aux ministères du Laos.

En outre, le président a demandé à l'entreprise de continuer à mettre en œuvre des programmes de bien-être social au Laos.

Enfin, il a déclaré espérer qu'avec des efforts continus, Star Telecom continuerait à être un symbole et un modèle de coopération économique entre le Laos et le Vietnam.-VNA/VI