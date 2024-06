Le président To Lam reçoit l'ambassadrice de Suède

Le président To Lam, a reçu le 18 juin à Hanoï, l'ambassadrice de Suède, Ann Mawe, venue prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



L'ambassadrice suédoise a respectueusement remercié le président et les autorités vietnamiennes pour l’avoir soutenue pour l'accomplissement de ses fonctions, contribuant ainsi à promouvoir la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.



La diplomate a souligné que la Suède était l'un des 10 plus grands partenaires du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE) et que de nombreuses grandes entreprises suédoises investissaient au Vietnam. La Suède souhaite coopérer avec le Vietnam dans la résilience au changement climatique et à la transformation verte, a-t-elle ajouté.



Pour sa part, To Lam a demandé les deux parties de renforcer les activités de coopération dans la politique et la diplomatie bilatérale et multilatérale, y compris l'échange de délégations à tous les niveaux, notamment en 2024, lorsque les deux pays célèbrent le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.



Le dirigeant vietnamien a apprécié la Suède comme l'un des premiers partenaires à ratifier l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA). Il a convaincu qu'une fois ratifié et mis en œuvre, l'EVIPA favoriserait les relations d'investissement entre les deux parties et créera des conditions favorables pour les entreprises européennes et suédoises en activité au Vietnam.



Le président a félicité les entreprises suédoises à accroître leurs investissements au Vietnam dans des domaines d’atout tels que les infrastructures, les transports, la transformation verte, les technologies vertes, les énergies renouvelables, la planification des zones urbaines, le développement durable...



Enfin, To Lam a espéré que l'ambassadrice, quelle que soit sa position, sera toujours une amie proche et continuera à cultiver l'amitié traditionnelle et la bonne coopération entre le Vietnam et la Suède. -VNA/VI

