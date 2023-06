Le président sud-coréen visite l'Université nationale de Hanoï

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son épouse Kim Keon Hee, en visite au Vietnam, ont rendu visite et discuté le 22 juin avec les étudiants de la Faculté des langues et de la culture sud-coréennes, de l’Université de langues étrangères (Université nationale de Hanoï).

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son épouse Kim Keon Hee ont eu une rencontre avec les étudiants de la Faculté des langues et de la culture sud-coréennes, de l’Université de langues étrangères (Université nationale de Hanoï). Photo : VNA Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a exprimé sa joie que de plus en plus de jeunes Vietnamiens apprenaient le coréen, non seulement les étudiants mais aussi les collèges ou les lycées. Il a également exprimé sa satisfaction que le Vietnam organisait désormais de nombreuses activités d'échanges culturels entre les deux pays. C'est une condition favorable pour que les jeunes Vietnamiens comprennent mieux la culture sud-coréenne, a-t-il ajouté.

"Le gouvernement sud-coréen proposera davantage de politiques pour aider les jeunes Vietnamiens à accéder à la langue et à la culture sud-coréennes", a-t-il dit.

Le recteur de l'Université nationale de Hanoï, Le Quan, a déclaré qu’avec pour mission de diriger le système d'enseignement supérieur du Vietnam, l'Université nationale de Hanoï était le premier établissement éducatif public à ouvrir la faculté de langue sud-coréenne en 1993 juste après que les deux pays ont établi des relations diplomatiques.

Le nombre des apprenants de sud-coréen au Vietnam est supérieur à 50.000 personnes. Le nombre d'universités et de collèges qui enseignent le sud-coréen est de près de 60.

Le Quan a espéré que le gouvernement coréen continuerait à soutenir le Vietnam dans l'éducation, le transfert de technologies, de sciences ainsi que dans l'enseignement et la recherche de la langue et de la culture sud-coréennes.

Toujours dans l'après-midi du 22 juin, le président Yoon Suk Yeol a rencontré 300 représentants de la communauté sud-coréenne au Vietnam, dont l'entraîneur Park Hang Seo, ancien entraîneur de l'équipe nationale de football du Vietnam.