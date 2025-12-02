Le président Luong Cuong offre un banquet d’État en l’honneur du sultan de Brunei

Dans la soirée du 1er décembre, le président de la République, Luong Cuong, a présidé un banquet d’État en l’honneur du sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, en visite d’État au Vietnam du 30 novembre au 2 décembre. Le Premier ministre Pham Minh Chinh était également présent.



Le président Luong Cuong a souligné que, plus de 30 ans après l’établissement des relations diplomatiques et plus de cinq ans après leur élévation au niveau de pPartenariat intégral, les relations Vietnam–Brunei n’avaient cessé d’être consolidées et de se développer, avec des résultats importants et concrets.



Affirmant que cette visite contribuerait à approfondir les liens étroits et la coopération intégrale entre les deux pays, le président s’est dit convaincu que, grâce à la bonne volonté et aux efforts conjoints des deux parties, le partenariat intégral Vietnam–Brunei continuerait de se développer, contribuant à bâtir une Communauté de l’ASEAN solidaire, résiliente et prospère, au bénéfice des populations des deux pays, ainsi que de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Le président vietnamien Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le sultan de Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah et le prince Abdul Mateen de Brunei, lors de l'événement. Photo: VNA





Le sultan Haji Hassanal Bolkiah a rappelé l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN en 1995, marquant le début d’une nouvelle phase d’intégration et de coopération régionale. Il a affirmé qu’en 30 ans, le Vietnam s’était imposé comme l’une des économies émergentes les plus dynamiques de la région et comme un membre prestigieux de la Communauté de l’ASEAN, tout en exprimant sa confiance que le pays continuerait d’obtenir de nouvelles réalisations sur la voie d’un développement prospère et durable d’ici 2045.



Le sultan a également salué le rôle et le prestige du Vietnam sur la scène internationale, notamment sa réélection au Conseil des droits de l’homme de l’ONU et l’organisation réussie de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité.



S’agissant des relations bilatérales, le sultan de Brunei a estimé que les deux pays entretenaient une coopération chaleureuse dans de nombreux domaines dans le cadre du partenariat intégral, tout en espérant que les deux parties renforceraient leur coopération afin de préserver leurs objectifs communs, d’intensifier les échanges commerciaux, d’élargir les coentreprises dans l’agriculture et de renforcer la coopération énergétique à travers les accords déjà signés, contribuant ainsi à une croissance continue des deux pays.



Il a ajouté que Brunei souhaitait poursuivre une coopération étroite avec le Vietnam et les autres États membres afin de concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, orientée vers la paix, la sécurité et la stabilité régionales.- VNA/VI