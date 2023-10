Le président du président de la Douma d'Etat russe entame sa visite officielle au Vietnam

Le président du président de la Douma d'Etat russe, Vyacheslav Victorovich Volodin, et sa suite sont arrivés dimanche après-midi, 15 octobre, à l’aéroport international de Noi Bai de Hanoi, entamant sa visite officielle du 15 au 16 octobre au Vietnam sur invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue.

Le président du président de la Douma d'Etat russe, Vyacheslav Victorovich Volodin, et sa suite sont arrivés dimanche après-midi, 15 octobre, à l’aéroport international de Noi Bai de Hanoi. Photo : VNA

Il a été accueilli à l'aéroport par le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Khac Dinh, le président de la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale Vu Hai Ha et l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Vietnam Gennady Bezdetko, etc.

La visite officielle au Vietnam du président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodinede, contribuera à promouvoir la coopération interparlementaire, et plus largement à consolider la confiance politique et renforcer le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Au cours de cette visite, le président de la Douma d'Etat russe et le président vietnamien de l'AN co-présideront la deuxième réunion du comité de coopération interparlementaire des deux organes législatifs, qui devait avoir lieu en 2020 mais avait été reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

Lors de la deuxième réunion du comité, les deux parties devraient examiner la mise en œuvre des accords entre les deux pays et examiner les questions qui doivent être ajustées et complétées afin que les relations de coopération bilatérales puissent obtenir les meilleurs résultats.



Dans le cadre de cette visite, les responsables des deux parties discuteront des orientations de développement des relations de coopération entre les deux parlements et échangeront leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.