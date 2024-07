Le président du PCJ se souvient de ses rencontres avec le secrétaire général Nguyen Phu Trong

Le président du Présidium du Comité central du Parti communiste japonais (PCJ) Shii Kazuo a écrit le 20 juillet un article partageant sa profonde tristesse suite au décès du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.

Dans l'article, il a souligné qu'il entretient une relation avec Nguyen Phu Trong depuis plus de 30 ans, avec de nombreux entretiens et échanges à Tokyo et à Hanoï.

Il a exprimé ses sincères condoléances à la famille du chef du Parti, au peuple et au Parti communiste du Vietnam.

Selon Shii Kazuo,, le camarade Nguyen Phu Trong a joué un rôle majeur dans la mise en œuvre de la politique étrangère correcte du Vietnam, conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international, y compris le maintien de la position d'indépendance et d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des activités étrangères ; le soutien à l'élimination totale des armes nucléaires ; et la promotion du développement de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), contribuant ainsi à la paix mondiale et à la région asiatique.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a dirigé et guidé le processus de Renouveau, et récolté de grands résultats dans la lutte contre la pauvreté et le développement économique au Vietnam, a écrit Shii Kazuo.

Sous la direction du secrétaire général Nguyen Phu Trong, l'amitié et la solidarité entre le Parti communiste japonais et le Parti communiste du Vietnam ont connu un développement significatif. Lors de l'entretien entre les dirigeants des deux Partis tenu le 26 décembre 2023 à Hanoi, ils ont convenu de promouvoir conjointement les efforts visant à instaurer la paix en Asie de l'Est et le désarmement nucléaire, et les échanges théoriques.

Shii Kazuo a rappelé les mémoires du camarade Nguyen Phu Trong sur le Japon publiés dans la journal Nhan Dan (Peuple) après sa visite au Japon en 1994, dans lesquels il mettait en lumière la solidarité et l'amitié sincères avec les communistes japonais.

Lors de la dernière rencontre avec lui, il a ramassé ses écrits et espéré de meilleures relations entre les deux parties, Shii Kazuo a rappelé ce souvenir avec sa profondeur d'émotion. -VNA/VI