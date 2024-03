Le président du Parlement finlandais entame une visite officielle au Vietnam

Le président du Parlement de Finlande, Jussi Halla-aho, est arrivé le 24 mars à Hanoï, entamant une visite officielle de trois jours au Vietnam à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Le président du Parlement de Finlande, Jussi Halla-aho (droite), est accueilli à l'aéroport international de Noi Bai par le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Le Anh Tuan. Photo : VNA

Il a été accueilli à l'aéroport international de Noi Bai par le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Le Anh Tuan, et l'ambassadeur de Finlande au Vietnam, Keijo Norvanto, entre autres.

Il s'agit de la première visite dans un pays hors d'Europe de Jussi Halla-aho depuis son entrée en fonction. Il a choisi le Vietnam, démontrant la position particulière du pays dans la politique étrangère finlandaise, ainsi que la bonne amitié entre les deux organes législatifs.

Cette tournée vise également à marquer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973 - 2023).

La visite officielle au Vietnam du président du Parlement de Finlande Jussi Halla-aho du 24 au 26 mars devra contribuer à renforcer les relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines, a déclaré le vice-président de la Commission des relations extérieures de l’AN vietnamienne, Dôn Tuân Phong, aux médias avant la visite.

Selon le responsable, ces 51 dernières années, l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Finlande ont été maintenues et sont bien développées. La Finlande accorde toujours beaucoup d’attention et de soutien au Vietnam.

La Finlande a continuellement fourni une aide non remboursable au Vietnam depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques. La coopération économique, commerciale et d’investissement est une priorité absolue dans leurs relations.

Le commerce bilatéral n’a cessé d’augmenter, atteignant près de 380 millions de dollars en 2023. Il s’agit toutefois d’un chiffre modeste, notamment dans le contexte de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) entré en vigueur en 2020.

En matière d’investissement, la Finlande se classe actuellement au 58e rang sur les 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 35 projets opérationnels d’une valeur de plus de 47 millions de dollars, ce qui reste également modeste par rapport au potentiel et aux atouts économiques de la Finlande, a-t-il fait savoir.

Par conséquent, Dôn Tuân Phong a déclaré qu’au cours de cette visite, les dirigeants des deux pays discuteraient des mesures visant à renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement, en particulier sur la manière d’augmenter le commerce bilatéral et, les investissements finlandais au Vietnam, notamment dans les domaines correspondant aux atouts finlandais et aux besoins du Vietnam comme la haute technologie, la transformation numérique, l’éducation et la formation et la production de composants.

Dôn Tuân Phong a indiqué que les plus hauts législateurs du Vietnam et de Finlande

discuteraient de mesures visant à renforcer la coopération interparlementaire, notamment en échangeant leurs expériences en matière de législation et de surveillance suprême... – VNA/VI