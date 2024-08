Le président de l’Assemblée nationale reçoit l’ambassadeur chinois

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a reçu lundi 5 août l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Au nom du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens, Tran Thanh Man a sincèrement remercié les camarades chinois pour leurs sentiments particuliers envers le feu secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. Il a notamment rappelé les condoléances du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) lors du jour du décès du dirigeant vietnamien, l’arrivée du secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois, Xi Jinping, à l’ambassade du Vietnam à Pékin pour rendre hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trong, ainsi que l’arrivée au Vietnam de Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), pour assister aux funérailles.

Soulignant que le Vietnam et la Chine sont des voisins proches et que les peuples des deux pays entretiennent une amitié de longue date, le plus haut législateur vietnamien a affirmé que le développement des relations avec la Chine est une politique cohérente, un choix stratégique et une priorité de premier rang de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et diversification du Vietnam.

Il a salué les contributions importantes de l’ambassadeur Xiong Bo durant son mandat au Vietnam aux relations bilatérales, notamment dans l’organisation de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, en Chine en 2022, ainsi que de la visite du secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois, Xi Jinping, au Vietnam en 2023. Il a également apprécié le rôle du diplomate chinois en faveur du renforcement de la coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l’Assemblée populaire nationale chinoise.

Tran Thanh Man s’est déclaré convaincu que, quelle que soit sa future position, l'ambassadeur Xiong Bo continuerait de contribuer au développement stable et durable des relations entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur chinois a présenté ses condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Il a également félicité le président To Lam pour son élection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le diplomate a remercié les dirigeants du Parti, de l'État et des départements, ministères, secteurs, agences et localités vietnamiens pour leur soutien et les conditions favorables qui lui ont permis de mener à bien ses tâches au Vietnam.

Il a déclaré que la coopération entre les deux Partis et les deux pays dans les domaines de l'économie, du commerce et des échanges entre les peuples, avait abouti à des résultats considérables, soulignant le rôle important de l'Assemblée nationale du Vietnam. -VNA/VI