Le président de l’ANV souligne l’amitié traditionnelle Vietnam-Chine

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê, en visite officielle en Chine, a participé mardi 9 avril à Pékin à une rencontre d’amitié entre les peuples Vietnam-Chine, qui a également vu la présence de nombreux intellectuels, universitaires, chercheurs sur le Vietnam, représentants d’entreprises et de jeunes.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê (deuxième à droite) lors de la rencontre d’amitié entre les peuples Vietnam-Chine, à Pékin, le 9 avril. Photo : VNA

Le président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), Phan Anh Son, a déclaré qu’au cours des dernières années, la VUFO et ses organisations membres se sont activement coordonnées avec l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec les pays étrangers (CPAFFC), d’autres organisations populaires et des localités chinoises pour organiser de nombreuses activités significatives pour aider à sensibiliser le peuple, en particulier les jeunes, à l’amitié traditionnelle entre les deux pays.Le président de la CPAFFC, Yang Wanming, a décrit l’amitié entre les peuples comme un fondement important et un élan continu pour les relations entre les deux partis et les deux pays, notant que les activités renforçant les échanges amicaux et la coopération ont considérablement contribué à relier les deux peuples et à développer les relations bilatérales.Lors de l’événement, les participants ont exprimé leur espoir que les échanges entre les peuples soient davantage promus afin de renforcer les bases sociales nécessaires à la construction d’une communauté d’avenir partagée Vietnam-Chine de portée stratégique.Soulignant l’amitié bilatérale éprouvée, le président de l’ANV a déclaré que la solidarité, la camaraderie et la fraternité des deux pays sont devenues un bien commun précieux des deux partis, des deux États et des deux peuples, qui doivent être sans cesse partagées, cultivées et transmises aux générations futures.Le Vietnam garde toujours à l’esprit l’aide sans réserve du Parti, de l’État et du peuple chinois dans sa lutte pour l’indépendance nationale dans le passé et pour le développement national actuel, a-t-il déclaré.Le dirigeant vietnamien a exprimé sa joie devant le développement des relations bilatérales au cours des dernières années, y compris de nombreuses relations bilatérales et des activités diplomatiques réussies telles que la visite historique en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong en 2022 et la visite d’Etat au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping en 2023.Le plus haut législateur a souligné que l’une des orientations les plus importantes de la coopération dans les relations entre les deux pays est la consolidation d’une base sociale plus solide. Il a apprécié les beaux sentiments et les contributions significatives des peuples vietnamien et chinois.Il a demandé à l’ANV, au Front de la Patrie du Vietnam et à la VUFO de s’associer à l’Assemblée populaire nationale de Chine (ANP), à la Conférence consultative politique du peuple chinois, à la CPAFFC et aux organisations populaires de Chine pour poursuivre les échanges d’amitié, en particulier entre les jeunes, et d’intensifier la communication sur l’amitié Vietnam-Chine ainsi que sur les réformes de chaque pays, consolidant ainsi les fondements sociaux et promouvant le consensus populaire pour développer l’amitié entre les deux pays. – VNA/VI