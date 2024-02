Le président de l’AN Vuong Dinh Huê visite le régiment 921 de l’armée de l’air

En déplacement dans la province montagneuse de Yên Bái (Nord), le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, s’est rendu mercredi après-midi, le 31 janvier, au régiment 921 de l’armée de l’air à l'occasion de son 60e anniversaire, célébré le 3 février.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, offre des cadeaux aux personnes bénéficiaires des politiques de l'Etat. Photo : VNA

Il a rendu hommage aux "héros de la force aérienne à l'étoile rouge" qui ont défendu la souveraineté et contribué au développement du pays. Il est primordial de rester vigilant et prêt à toute éventualité pour protéger le ciel du pays, a souligné Vuong Dinh Huê.

Le Président de l'Assemblée nationale a également demandé au régiment d'améliorer sa capacité de prévision et d'évaluation de la situation, de donner rapidement des conseils sur la gestion efficace de toutes les situations et de répondre aux exigences de défense de la Patrie.



Il a également demandé aux dirigeants du régiment de fournir les meilleures conditions d'entraînement aux militaires et de préparer un Têt chaleureux en leur faveur. - VNA/VI