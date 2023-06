Le président de l’AN reçoit le président de la Cour suprême de la Fédération de Russie

Le renforcement des relations avec la Russie est l’une des premières priorités dans la politique extérieure du Vietnam, a déclaré le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, en recevant, le 20 juin à Hanoï, le président de la Cour suprême de la Fédération de Russie, Vyacheslav Mikhailovich Lededev.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chánh án Toà án tối cao Liên bang Nga Lebedev Vyacheslav Mikhailovich. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Lors de la rencontre, le chef de l’organe législatif du Vietnam a apprécié les résultats de l’entretien entre le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyên Hoà Binh, et le président de la Cour suprême de la Fédération de Russie, Vyacheslav Mikhailovich Lededev. Il s’est déclaré convaincu que ces résultats serviraient de base pour de futures coopérations importantes entre les deux parties dans les temps à venir.

Dans le processus d’édification et de perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle période, le soutien, la coopération et le partage d'expériences précieuses de la Fédération de Russie sur le droit et la justice en général et de sa Cour suprême en particulier, revêtent des significations importantes, a affirmé le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

De son côté, le président de la Cour suprême de la Fédération de Russie a exprimé sa conviction que cette visite contribuerait à élargir la coopération avec la Cour populaire suprême du Vietnam et que l'échange de délégations de tous les niveaux continuerait d'être promu par les deux pays dans les temps à venir.