Le président de l’AN reçoit des représentants d’institutions d’audit publiques et d’organisations internationales

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (premier rang, 9e à partir de la gauche), et les invités. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 9 juillet, le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a reçu les dirigeants des institutions d'audit publiques de plusieurs pays et de différentes organisations internationales à l'occasion de leur participation au 30e anniversaire de la création du Bureau national d'audit du Vietnam (State Audit Office of Viet Nam - SAV).



Fondé le 11 juillet 1994, ces 30 dernières années, le SAV n’a cessé d’adopter des réformes et de se développer, devenant une agence importante du Parti et de l'État du Vietnam dans le contrôle de la gestion et de l'utilisation des finances et des biens publics, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les autres pratiques malsaines, a affirmé Tran Thanh Man.



Le président de l'Assemblée nationale a déclaré se réjouir des coopérations étroites entre le SAV et les institutions d’audit publiques de nombreux pays et plusieurs organisations internationales.



Il a hautement apprécié les résultats de la conférence internationale organisée par le SAV dans la matinée du 9 juillet sur le rôle des institutions supérieures de contrôle dans la prévention et la lutte contre la corruption, contribuant à renforcer la transparence, l'intégrité publique et la bonne gouvernance. Selon lui, les propositions, recommandations et solutions apportées par les participants lors de la conférence seront des références que le SAV pourra étudier et appliquer dans les circonstances et conditions spécifiques du Vietnam.



Le plus haut législateur vietnamien a déclaré espérer que les organisations internationales, les institutions d’audit nationales et internationales soutiendraient le SAV dans l'accomplissement de ses tâches.



Représentant les invités, Tsakani Maluleke, Auditrice générale de l'Afrique du Sud, a souligné les nombreuses contributions du SAV à l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). Elle a également affirmé son rôle important dans l’Association des institutions supérieures de contrôle des États de l'ASEAN (ASEANSAI) et dans l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) en tant que président de l’ASOSAI pour le mandat 2018-2021.



Tsakani Maluleke a affirmé que le soutien des organes et agences, y compris celui de l'Assemblée nationale, était très important, aidant les institutions d’audit publiques à avoir les ressources nécessaires pour mener à bien leur travail exigeant et difficile.-VNA/VI