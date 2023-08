Le président de l’AN part pour participer à l’AIPA-44 et effectuer des visites officielles en Indonésie et en Iran

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Le matin du 4 août, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a quitté Hanoï pour aller participer à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44) et effectuer des visites officielles en Indonésie et en Iran, du 4 au 10 août.



La délégation l’accompagnant comprend, entre autres, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, président du Bureau de l'Assemblée nationale Bui Van Cuong ; le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale Vu Hai Ha ; le président du Parquet populaire suprême Le Minh Tri...

La participation de Vuong Dinh Hue à l’AIPA-44 vise à promouvoir les priorités et à renforcer le rôle et la position du Vietnam et de son Assemblée nationale dans les mécanismes de coopération parlementaire régionaux et internationaux, ainsi qu’à affirmer le rôle de l'Assemblée nationale du Vietnam et ses contributions actives aux contenus de l'AIPA.



Les visites officielles du président de l’AN en Indonésie et en Iran permettront de promouvoir la coopération efficace et substantielle entre le Vietnam et ces deux pays. Elles illustreront l'importance accordée par le Vienam au développement de l'amitié et de la coopération multiforme avec des amis traditionnels en Asie et au Moyen-Orient, afin d’ouvrir de nouvelles opportunités de coopération économique et commerciale et d’intensifier la coopération au sein des forums internationaux.