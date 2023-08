Le président de l’AN du Vietnam rencontre le gouverneur du territoire spécial de Jakarta

Poursuivant sa visite officielle en Indonésie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) Vuong Dinh Huê a rencontré dimanche après-midi 6 août le gouverneur du territoire spécial de la capitale Jakarta, Heru Budi Hartono.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) Vuong Dinh Huê (gauche) rencontre le gouverneur du territoire spécial de la capitale Jakarta, Heru Budi Hartono. Photo: VNA

Le président de l’AN Vuong Dinh Huê a exprimé son impression sur le développement de la capitale Jakarta, la plus grande zone urbaine du pays, avec une population de seulement 3% mais contribuant jusqu'à 20% du Produit intérieur brut (PIB) de l'Indonésie.

Il a espéré que les deux capitales renforceraient leur coopération et échangeraient leurs expériences de développement, en particulier dans le contexte où l'ouverture d'un vol direct entre Hanoï et Jakarta est prévue.

Il a déclaré que l'AN du Vietnam venait d'approuver la prolongation de la durée des visas électroniques de 30 jours à 90 jours, augmentant la durée de séjour des personnes entrant dans le pays de 15 jours à 45 jours; ce afin de créer les conditions les plus favorables aux entrepreneurs et touristes étrangers.

Il a fait savoir que les commissions de l’AN du Vietnam et les agences de la capitale de Hanoï étaient en train d'élaborer la Loi sur la capitale (modifiée) et souhaitaient bénéficier des expériences de Jakarta, en particulier sur les questions de politiques spécifiques.

De son côté, le gouverneur du territoire spécial de la capitale Jakarta, Heru Budi Hartono, a espéré que les deux villes continueraient à renforcer l'échange d'expériences et la coopération dans les domaines du transport, de l'administration municipale et de l'industrie des services, ainsi que de promouvoir la coopération par le biais de la Chambre de commerce et d'industrie de Jakarta ainsi que des organes compétents de la ville de Hanoi.