Le président de l'AN Vuong Dinh Hue reçoit un responsable iranien

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a rencontré le 9 août Hossein Selahvarzi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'agriculture d’Iran et des entreprises iraniennes spécialisées dans les matériaux de construction et les produits pharmaceutiques.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue rencontre Hossein Selahvarzi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'agriculture d’Iran et des entreprises iraniennes. Photo : VNA



Le responsable iranien a souligné que son pays pouvait fournir au Vietnam des produits majeurs tels que les matériaux de construction, les produits pharmaceutiques et l'asphalte, tout en suggérant que le Vietnam signe bientôt un accord sur la quarantaine végétale pour éliminer les difficultés dans les exportations des fruits iraniens.



Vuong Dinh Hue a affirmé que les deux économies n’étaient pas compétitives mais se complétaient, avec un énorme potentiel de coopération. Le Vietnam dispose d’un système juridique créant toujours les meilleures conditions aux investisseurs, y compris ceux de l'Iran.



Selon le dirigeant vietnamien, la 10e réunion du Comité mixte Vietnam-Iran envisagera d'établir un mécanisme de paiement efficace entre les deux parties et les deux pays devraient envisager le moyen de paiement par troc. Il a souligné que le protocole d'accord sur la quarantaine végétale et animale signé entre les ministères de l'Agriculture des deux pays contribuerait à faciliter les exportations iraniennes vers le Vietnam.

Il a précisé que le Vietnam avait une forte demande d'asphalte et de produits pétrochimiques.



Il a demandé aux deux pays d’envoyer des délégations d'affaires pour assister à des expositions et des foires afin de se renseigner sur l'environnement d'investissement de l'autre.