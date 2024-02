Le président danse à la fête "Couleurs du printemps dans toutes les régions du pays"

Le président de la République Vo Van Thuong a participé samedi 24 février, en banlieue de Hanoi, à la fête "Couleurs du printemps dans toutes les régions du pays", soulignant l’importance de préserver l’identité et l’unité nationales.

Le président Vo Van Thuong à la fête "Couleurs du printemps dans toutes les régions du pays", à Hanoi, le 24 février. Photo: VNA



Le Vietnam est un pays magnifique, avec une vieille, une histoire héroïque et une culture riche en identité, unie dans la diversité, s’est-il exprimé au nom des dirigeants du Parti et de l’État devant les officiels et les habitants issus de 28 groupes ethniques de 16 provinces réunis au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

Au cours de milliers d’années d’histoire d’édification et de défense du pays, 54 groupes ethniques ont créé un trésor culturel unique et riche avec de belles valeurs, exprimant de manière vivante le processus de vie, de travail, d’édification et de défense du pays, gravant les traits de caractère et la beauté des hommes vietnamiens, a-t-il déclaré.

Le président a affirmé que le Parti et l’État s’intéressaient toujours à construire le bloc de grande union nationale en tant que facteur important et force motrice puissante d’une importance capitale pour le développement national, avec l’accent mis sur la conservation et la promotion des valeurs culturelles et identitaires de chaque ethnie.

Avec une riche palette de jeux traditionnels, plats du Nouvel An lunaire et des produits de chaque groupe ethnique, de chants et danses folkloriques, la fête est devenu un événement annuel visant à préserver et à valoriser les us et coutumes de chaque ethnie, à contribuer à édifier et à renforcer le bloc de grande union nationale.

Le président Vo Van Thuong entre dans la danse à la fête "Couleurs du printemps dans toutes les régions du pays", à Hanoi, le 24 février. Photo: VNA

Le chef de l’État a souligné que la culture est le fondement spirituel de la société, un pilier du développement durable, qui affirme de plus en plus son grand rôle, avec de nombreux résultats importants, notant la vitalité des valeurs culturelles qui sont en train d’ouvrir des perspectives de développement des industries culturelle et touristique.

Il a donc demandé à tous les niveaux, branches et localités de bien mettre en œuvre les politiques ethniques, de prêter attention à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles locales associées au développement économique et à la résolution des problèmes sociaux, de promouvoir le rôle de la population, des communautés, des groupes ethniques, des partriaches et des chefs de village, des personnes âgées, des artistes et des artisans et praticiens populaires.

A cette occasion, le président a offert des cadeaux aux représentants des minorités ethniques participant à la fête, avant d’assister à la fête des semailles du riz de l’ethnie Bru-Vân Kiêu et à une ronde de danse Xoe de l’ethnie Thai, dans le style d’un art inscrit en 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. – VNA/VI