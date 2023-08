Le Premier ministre singapourien se promène au bord du lac Hoan Kiem

Dès son arrivée à Hanoï, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a dégusté dimanche soir, 27 août, la gastronomie de la capitale et s'est promené dans les rues piétonnes autour du lac Hoan Kiem.

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong marche sur le pont The Huc. Photo: VNA

Dans une tenue simple, sans veste ni cravate, le Premier ministre singapourien a exprimé son intérêt à assister aux activités de plein air dans l'espace piétonnier.

Des restaurants bondés, les temples Ba Kieu et Ngoc Son, ainsi que des activités de divertissement des Hanoïens ont tous été capturés par le dirigeant singapourien avec son téléphone portable.



Ces derniers temps, l'espace autour du lac Hoan Kiem est l'une des destinations incluses dans le programme des dirigeants étrangers en viste à Hanoi, car cet endroit est considéré comme le "cœur de la capitale" qui contient de nombreuses valeurs culturelles millénaires de Thang Long-Hanoï.

Dès son arrivée à Hanoï, le Premier ministre Lee Hsien Loong a partagé sur son compte Facebook une photo de la pagode Tran Quoc et ses salutations.



Il s'agit de la 5e visite au Vietnam de Lee Hsien Loong en tant que Premier ministre singapourien. Cette visite fait partie d'une série d'événements organisés par les deux parties à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e du partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour.