Le Premier ministre se rend au Laos pour renforcer la coopération bilatérale

Le 2 décembre au matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour le Laos afin de participer à une Rencontre entre les deux Bureaux politiques Vietnam–Laos et de coprésider la 48ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam–Laos, du 2 au 3 décembre, à l’invitation du Premier ministre lao, Sonexay Siphandone.

Ce déplacement intervient dans un contexte où les relations politiques et la confiance stratégique Vietnam–Laos ne cessent d’être consolidées, affirmant leur rôle central et d’orientation globale dans les relations entre les deux pays. La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement continue de progresser. Le commerce bilatéral a atteint 2,25 milliards de dollars en 2024. Au cours des dix premiers mois de 2025, il s’est élevé à 2,56 milliards de dollars. Les deux parties s’efforcent de porter les échanges commerciaux à 5 milliards de dollars dans les deux à trois prochaines années.

À fin avril 2025, le Vietnam comptait 267 projets d’investissement au Laos, pour un capital total enregistré de 5,63 milliards de dollars. De nombreux projets vietnamiens y opèrent efficacement, contribuant au développement socio-économique, à la création d’emplois et à l’augmentation des revenus de milliers de travailleurs, tout en apportant des recettes budgétaires au Laos, notamment dans les télécommunications, la banque, la culture et transformation du caoutchouc, ainsi que dans la production et la transformation de produits alimentaires et laitiers.

Les secteurs de la défense–sécurité, de l’éducation–formation, de la culture et du tourisme…, continuent d’être renforcés. Les deux pays collaborent étroitement et se soutiennent mutuellement au sein des forums multilatéraux et régionaux. Ils poursuivent leur coopération avec les autres États membres de l’ASEAN pour renforcer la construction de la Communauté de l’ASEAN et maintenir la solidarité et le consensus sur les questions stratégiques régionales.

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la Rencontre entre les deux Bureaux politiques Vietnam–Laos et la coprésidence de la 48ᵉ réunion du Comité intergouvernemental revêt une importance particulière dans la mise en œuvre des objectifs définis par les Bureaux politiques, notamment pour promouvoir une coopération substantielle et contribuer à consolider davantage les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Lors de cette 48ᵉ réunion, les délégations gouvernementales des deux pays examineront et évalueront la mise en œuvre des accords figurant dans le Plan de coopération Vietnam–Laos pour la période 2021–2025 et l’année 2025. Elles discuteront et conviendront également des orientations et des tâches de coopération pour la période 2026–2030 et pour 2026, afin de concrétiser les conclusions de la Rencontre entre les deux Bureaux politiques. Dans le cadre de la réunion, les deux parties procéderont à la signature de plusieurs documents de coopération importants, contribuant à concrétiser les orientations de coopération entre les deux gouvernements pour la période à venir. – VNA/VI