Le Premier ministre reçoit le PDG du groupe Siemens

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 26 février à Hanoï Roland Busch, PDG du groupe allemand Siemens, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'approfondissement de ses relations avec l'Allemagne dans tous les domaines. Il a souligné que le Vietnam s'engageait à créer des conditions favorables pour que les entreprises, y compris les entreprises allemandes comme Siemens, investissent et fassent des affaires efficaces et à long terme sur son sol.

Le Vietnam s’engage à protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises dans tous les cas, sur la base du bénéfice mutuel, a-t-il ajouté.

Appréciant grandement le potentiel et le climat d’affaires et d'investissement au Vietnam, Roland Busch a déclaré que, depuis l’établissement d’un bureau de représentation au Vietnam en 1993, Siemens avait jusqu'à présent coopéré efficacement avec le Vietnam dans de nombreux domaines, notamment les énergies renouvelables et les transports.

Il a indiqué que Siemens souhaitait élargir la coopération, les investissements et les affaires au Vietnam, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de la transition verte, de la production de voitures électriques, des chemins de fer urbains…

Appréciant les activités économiques de Siemens au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que Siemens étudie le transfert de technologie et promeuve l'innovation au Vietnam, et aide le Vietnam à former des ressources humaines de haute qualité.

Le chef du gouvernement a également émis le souhait que Siemens coopère avec le Vietnam et l’assiste dans la transformation numérique dans tous les domaines de la vie sociale, et que Siemens construise un centre de recherche et de développement au Vietnam.

En outre, le Pham Minh Chinh a demandé à Siemens de coopérer avec le Vietnam, de lui transférer des technologies, de l’aider à former des ressources humaines, et de lui accorder des aides financières..., pour que le Vietnam développe son système ferroviaire, dans l'esprit de « bénéfices harmonieux, risques partagés ».

Le PDG de Siemens a déclaré que dans les temps à venir, son groupe continuerait à soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines, à aider les entreprises vietnamiennes à se développer sur le marché international et à travailler avec les ministères, les organes et les localités vietnamiens pour élaborer des projets spécifiques.-VNA/VI