Le Premier ministre préside une réunion sur la politique monétaire

Dans l'après-midi du 5 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion avec les dirigeants de la Banque d'État du Vietnam, du ministère des Finances, du ministère du Plan et de l'Investissement et de plusieurs autres ministères et agences sur la politique monétaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux participants de revoir la politique monétaire et la mise en œuvre d'un certain nombre de réglementations, ainsi que de proposer des mécanismes et politiques pour créer des conditions plus favorables aux personnes et aux entreprises. Il leur a également ordonné d’analyser la croissance du crédit depuis le début de l’année.

Selon le Premier ministre, la situation présente encore de nombreuses difficultés car les taux d'intérêt ont tendance à augmenter. Il faut donc des solutions pour les contrôler à l'aide d'outils bancaires. En outre, la croissance du crédit ne répond pas encore aux exigences.

Pour les temps à venir, Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et organes compétents de suivre de près la situation, de poursuivre une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace, afin de favoriser la croissance, assurer la stabilité macroéconomique, contrôler l’inflation et garantir les grands équilibres de l’économie.

Il a demandé la mise en œuvre de mesures visant à augmenter les recettes et à économiser les dépenses du budget de l'État. Il a également insisté sur la nécessité d’accélérer la transformation numérique, d’appliquer efficacement les politiques de soutien en matière fiscale, de promouvoir les investissements publics, d’augmenter le crédit pour les moteurs de croissance, traditionnels comme nouveaux, de promouvoir les exportations, s'efforçant d'atteindre un nouveau record d'exportation, de 750 à 800 milliards de dollars, avec un excédent commercial de plus de 20 milliards de dollars en 2024.

Le chef du gouvernement a encouragé à promouvoir la consommation intérieure, à exploiter efficacement les accords de libre-échange (ALE) signés et promouvoir les négociations de nouveaux ALE, à continuer à améliorer le climat d’investissement... Il a en outre souligné l’importance d’assurer la stabilité des taux de change...

Le Premier ministre a appelé les ministères et les autres organes compétents à redoubler d’efforts pour développer les acquis et surmonter les difficultés, contribuant à l’accélération du développement du pays.-VNA/VI