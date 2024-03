Le Premier ministre préside une conférence sur la politique monétaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi 14 mars une conférence portant sur la mise en œuvre des tâches de gestion de la politique monétaire en 2024, l’élimination des difficultés des activités économiques, la stimulation de la croissance économique et la stabilité macroéconomique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité la Banque d'État et l'ensemble du réseau bancaire pour leurs efforts et les résultats obtenus ces derniers temps, apportant une contribution importante aux réalisations globales du pays.



Il a souligné que 2024 était une année particulièrement importante pour la mise en œuvre réussie du plan quinquennal pour 2021-2025.



L'objectif global est de donner la priorité à la promotion de la croissance associée au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l'inflation et à la garantie des principaux équilibres de l'économie. Parallèlement, il faut s’attacher à la garantie de la sécurité sociale et à l'amélioration des conditions de vie de la population, consolider et renforcer la défense et la sécurité nationales, maintenir l'ordre social et la sécurité, développer les relations extérieures et l'intégration internationale, préserver un environnement pacifique et les conditions favorables au développement national, a-t-il rappelé.



En matière de PIB, l'objectif est d’atteindre un taux de croissance de 6 à 6,5 % et une hausse moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) de 4,0 à 4,5 %, a-t-il indiqué.



En vue d’y parvenir, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’accroître la capacité d’accéder au crédit et de l’absorber, de renforcer la qualité du crédit, d’améliorer la capacité d'administration, ainsi que la transparence …



Il a également souligné l’importance de réduire les taux d'intérêt des prêts, les coûts, les procédures administratives, les pratiques malsaines et les intérêts de groupe, en parallèle à l’accélération de la numérisation, de l’amélioration de la qualité des services, de la qualité des ressources humaines, des infrastructures…

Le Premier ministre a ordonné à la Banque d'État du Vietnam de suivre de près la situation mondiale et nationale en vue d’une politique monétaire proactive, opportune et efficace, en garantissant la sécurité des opérations bancaires et du système des établissements de crédit. Il lui a également demandé de renforcer l'inspection, l'examen, le contrôle et la supervision de l'octroi de crédits par les établissements de crédit.



Il a exhorté les organisations économiques et les habitants à mener leurs activités économiques conformément à la loi, à continuer à améliorer leur compétitivité, à collaborer avec l'État pour améliorer les mécanismes et les politiques, pour utiliser efficacement les crédits.