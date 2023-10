Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine sa visite en Arabie Saoudite

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut niveau sont arrivés à Hanoï le 21 octobre au matin, terminant leur voyage en Arabie Saoudite pour le sommet ASEAN-Conseil de coopération du Golfe (ASEAN-CCG) et une visite dans le pays à l'invitation du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du sommet ASEAN-CCG. Photo : VNA

Pendant plus de deux jours en Arabie saoudite, le chef du gouvernement a participé à plus de 20 activités bilatérales et multilatérales, notamment en assistant et en prononçant un discours important au sommet ASEAN-CCG, en tenant des réunions bilatérales avec les chefs de délégation de nombreux pays et en participant à des événements et des activités bilatérales en vue de renforcer la coopération tous azimuts avec le pays hôte.



S'adressant au sommet ASEAN-CCG, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé l'ASEAN et le CCG à unir leurs efforts pour promouvoir la résilience, exploiter les ressources pour la croissance et prendre des mesures substantielles avec la plus grande détermination politique et des efforts vigoureux, en vue de créer des avancées tangibles et de devenir un point culminant pour les relations régionales et internationales.



Il a proposé que l'ASEAN et le CCG favorisent les liens dans trois domaines : humain, culturel, travail ; commerce, investissement, tourisme ; et le système d'infrastructures, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité des deux régions et du monde entier.



Dans le contexte des tensions dans certains points chauds du monde, le Premier ministre a souligné les points de vue du Vietnam sur le règlement des différends par des mesures pacifiques fondées sur le droit international, qui ont reçu le soutien de nombreux pays.



Lors de réunions bilatérales avec les dirigeants des membres de l'ASEAN et du CCG, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays ont passé en revue les réalisations de la coopération bilatérale et ont esquissé des orientations pour promouvoir davantage leur partenariat.



Le Premier ministre a eu une réunion avec le prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, et a reçu des responsables du gouvernement ainsi que des dirigeants de grands groupes économiques et de fonds d'investissement d'Arabie saoudite. Il a assisté et prononcé un discours au forum d'affaires Vietnam-Arabie Saoudite, et a visité l'ambassade et la communauté vietnamiennes dans ce pays du Moyen-Orient.



Lors de ces rencontres, le Vietnam et l'Arabie saoudite ont convenu de continuer à renforcer leur coopération dans tous les domaines, notamment le pétrole et le gaz, le tourisme, l'industrie halal, la formation des ressources humaines et le travail. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux fonds d'investissement saoudiens d'envisager des investissements à grande échelle dans les domaines prioritaires du développement du Vietnam, tels que les infrastructures, l'économie verte, l'innovation, la haute technologie, l'industrie et les énergies renouvelables.



Au cours du voyage du Premier ministre, de nombreux accords de coopération ont été signés dans les domaines de la justice, de la diplomatie, de la prévention du crime, du tourisme et de la promotion du commerce, créant ainsi un cadre juridique et des conditions favorables au partenariat bilatéral dans les temps à venir.



Le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh en Arabie saoudite a été un succès, contribuant à renforcer la confiance politique et l'efficacité de la coopération entre le Vietnam, les pays membres du CCG et l'Arabie saoudite dans divers domaines.