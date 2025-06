Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le roi de Jordanie

À l’occasion de sa participation à la Troisième Conférence des Nations unies sur l’Océan à Nice (France), le 8 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le roi de Jordanie, Abdallah II bin Al Hussein.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à sa coopération multiforme avec la Jordanie. À cette occasion, il a transmis au roi les salutations et l'invitation à effectuer prochainement une visite au Vietnam, de la part du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, du président de la République, Luong Cuong, et du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man.

Le roi de Jordanie a exprimé son admiration pour les progrès remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, afin de renforcer la confiance politique, ainsi que d’envisager des négociations en vue de la signature d’accords dans les domaines du commerce, de l’investissement et d'autres secteurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé l’établissement rapide de mécanismes de coopération bilatérale, y compris un mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères. Il a suggéré d'étudier la possibilité de conclure un accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service. Il a également affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer dans le domaine agricole pour soutenir la Jordanie en matière de sécurité alimentaire, ainsi que dans le domaine de la transformation numérique.

Le roi de Jordanie a salué ces propositions, et exprimé le souhait de renforcer la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de la formation des ressources humaines, du déminage, et du soutien à la production de prothèses.

Les deux dirigeants ont convenu de charger les ministères et organes compétents d’accélérer les démarches juridiques afin de signer plusieurs accords bilatéraux lors de la prochaine visite du roi de Jordanie au Vietnam.

À cette occasion, ils ont également discuté du renforcement de la coordination au sein des forums multilatéraux, ainsi que de questions régionales et internationales d’intérêt commun. Le Vietnam a souhaité que la Jordanie continue de soutenir la position de l’ASEAN et du Vietnam sur le règlement pacifique des différends et la garantie de la sécurité et de la sûreté maritimes en Mer Orientale, conformément au droit international.-VNA/VI